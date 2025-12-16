Il mercato delle memorie sta mettendo a dura prova i conti di Nintendo proprio mentre la casa di Kyoto celebra il successo iniziale di Switch 2. L'aumento vertiginoso dei prezzi dei componenti elettronici ha colpito duramente la redditività della nuova console, con conseguenze immediate sul valore in borsa dell'azienda nipponica.

Gli investitori hanno reagito con preoccupazione, facendo scivolare le quotazioni ai minimi degli ultimi nove mesi.

Il problema principale riguarda i moduli LPDDR5X da 12 GB, la cui componente rappresenta ora una voce di costo significativamente più pesante rispetto al passato. Negli ultimi tre mesi, questi chip di memoria RAM hanno registrato un'impennata del 41%, mentre i moduli di archiviazione NAND da 256 GB sono rincarati dell'8%. Si tratta di incrementi sostanziali che erodono i margini di profitto su ogni singola unità venduta.

La tempistica di questa crisi dei semiconduttori non potrebbe essere più sfortunata per Nintendo. La Switch 2 ha infatti debuttato con numeri entusiasmanti, ma la fase successiva al lancio risulta cruciale per stabilire una presenza solida e duratura sul mercato.

Un'eventuale riduzione della capacità produttiva o modifiche alla strategia commerciale potrebbero compromettere lo slancio iniziale, proprio quando la competizione con PlayStation e Xbox si fa più intensa.

Il fenomeno non riguarda esclusivamente il settore console. L'aumento del costo delle memorie ha già causato un crollo nelle vendite di schede madri per PC, dimostrando come l'intera industria elettronica stia affrontando una fase delicata. Era solo questione di tempo prima che anche i produttori di hardware da gaming sentissero il peso di questa situazione macroeconomica.

Di fronte a questo scenario, Nintendo si trova davanti a un bivio strategico con opzioni tutte potenzialmente rischiose. La strada più ovvia sarebbe rinegoziare gli accordi con i fornitori di componenti, cercando di strappare condizioni economiche più vantaggiose sfruttando i volumi di produzione. Tuttavia, in un mercato in cui la domanda di chip supera l'offerta, il potere contrattuale dei produttori è limitato.

Un'alternativa potrebbe essere l'utilizzo di componenti di fascia leggermente inferiore, sebbene questa soluzione comporti il rischio di compromettere le prestazioni tecniche su cui Nintendo ha costruito le aspettative del pubblico.

La terza via, forse la più probabile nel breve termine, consisterebbe nel rivedere il contenuto della confezione standard, eliminando accessori o riducendo gli optional inclusi nella dotazione base per contenere i costi complessivi.

L'ipotesi meno gradita ai consumatori resta naturalmente quella di un ritocco al rialzo del prezzo al pubblico, scenario che l'azienda giapponese cercherà verosimilmente di evitare il più a lungo possibile. Un aumento di listino dopo appena pochi mesi dal lancio potrebbe infatti raffreddare l'entusiasmo dei giocatori e rallentare la penetrazione della console in mercati strategici come Europa e America.