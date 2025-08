Il mondo dei videogiochi indie si prepara a un nuovo appuntamento con le rivelazioni Nintendo, ma questa volta gli sviluppi dietro le quinte stanno generando più aspettative e delusioni del solito.

Lo YouTuber SwitchForce, che aveva correttamente previsto l’arrivo di un Indie World Showcase per questa settimana, si è sentito in dovere di raffreddare gli entusiasmi della community più appassionata del momento: quella in attesa di Hollow Knight: Silksong.

La sua previsione si è rivelata esatta quando Nintendo ha effettivamente annunciato la presentazione, confermando una strategia in tre fasi che il content creator aveva anticipato. SwitchForce aveva teorizzato un approccio graduale da parte di Nintendo, partito dal Partner Showcase della settimana scorsa.

Nonostante lo scetticismo iniziale dovuto a un track record non sempre impeccabile, la previsione dell’Indie World si è concretizzata, conferendo nuova credibilità alle sue fonti. Tuttavia, questo successo predittivo lo ha spinto a intervenire per raffreddare subito l’entusiasmo crescente.

La community di Silksong aveva già vissuto una cocente delusione durante il Partner Showcase, quando il tanto atteso seguito di Hollow Knight non si era materializzato. Con l’annuncio dell’Indie World e la prospettiva di una possibile demo alla Gamescom di fine mese, i fan si erano nuovamente lasciati trasportare dall’hype, sintetizzando il proprio stato d’animo con un eloquente “ah merda, ci risiamo”.

Ma proprio lo YouTuber che aveva alimentato le speranze si è affrettato a smorzarle. In un video pubblicato dopo l’annuncio ufficiale, SwitchForce ha dichiarato senza mezzi termini: «Hollow Knight: Silksong non sarà mostrato giovedì, ve lo dico subito». Un intervento che suona come un tentativo preventivo di contenere l’inevitabile delusione.

Anche PH Brazil, altro insider noto per previsioni dal valore altalenante, si è unito al coro degli smorzatori di entusiasmo. Su Twitter ha scritto, traducendo dal portoghese: «Se vi interessa solo Silksong, tanto vale non aprire nemmeno lo stream». Una dichiarazione che ha avuto l’effetto di una doccia fredda per chi sperava in un colpo di scena.

Lo stesso SwitchForce ha poi chiarito che la presunta “terza fase” della strategia Nintendo non arriverà la prossima settimana, ma in un momento futuro non specificato. Una formulazione vaga che potrebbe rimandare al tradizionale Nintendo Direct di settembre, lasciando ampio spazio all’interpretazione.

Nel frattempo, le speculazioni si spostano verso alternative più plausibili. Hades II emerge come uno dei candidati più probabili per l’Indie World Showcase, grazie a un misterioso aggiornamento apparso la settimana scorsa. Il sequel del roguelike di Supergiant Games rappresenterebbe comunque un’aggiunta di rilievo al catalogo indie della piattaforma.

La situazione riflette alla perfezione il delicato equilibrio tra leak più o meno affidabili e la gestione delle aspettative all’interno della community videoludica. Mentre i fan di Silksong continuano la loro lunga attesa, gli insider si trovano nella posizione paradossale di dover al tempo stesso alimentare e contenere le speranze del pubblico più devoto.