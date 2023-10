Nintendo eShop, nuovi sconti fino al 75% sulle gemme indie: ecco i migliori

Chi possiede una console Switch sa bene quanto possa essere raro riuscire a trovare sconti sui migliori titoli, motivo per il quale le promozioni ufficiali di Nintendo eShop sono spesso da tenere particolarmente d'occhio.

Proprio poche ore fa sono infatti stati svelati ufficialmente nuovi imperdibili saldi per i giochi digitali su Switch (trovate il modello OLED ), dedicati interamente alle gemme indie: potete acquistare perle nascoste con offerte fino al 75%.

E tra i diversi titoli in offerta non possiamo che iniziare segnalandovi Hades, il roguelike sviluppato da Supergiant Games che ha conquistato pubblico e critica — e anche noi, come avevamo sottolineato nella nostra recensione — portandosi a casa anche diversi premi come gioco dell'anno: oggi questa imperdibile produzione potrà essere vostra con il 50% di sconto.

Tra le offerte più generose segnaliamo anche Spiritfarer: Farewell Edition, la versione completa di un'avventura gestionale commovente e incentrata sul tema della morte, che potrà essere vostra con un risparmio del 75%: se siete curiosi di scoprirne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Questi naturalmente erano solo alcuni piccoli esempi: di seguito vi forniremo una selezione dei migliori sconti disponibili su Nintendo eShop, scelti accuratamente dalla nostra redazione.

Nintendo eShop: migliori sconti sulle gemme indie

A Hat in Time a 13,99€ (anziché 27,99€)

a 13,99€ (anziché 27,99€) Bastion a 2,49€ (anziché 12,49€)

a 2,49€ (anziché 12,49€) Blazblue Centralfiction Special Edition a 19,99€ (anziché 39,99€)

a 19,99€ (anziché 39,99€) Cat Quest II a 4,94€ (anziché 14,99€)

a 4,94€ (anziché 14,99€) Children of Morta a 6,59€ (anziché 21,99€)

a 6,59€ (anziché 21,99€) Dead Cells a 16,24€ (anziché 24,99€)

a 16,24€ (anziché 24,99€) Enter the Gungeon a 5,99€ (anziché 14,99€)

a 5,99€ (anziché 14,99€) Furi a 6,99€ (anziché 19,99€)

a 6,99€ (anziché 19,99€) Guns, Gore and Cannoli a 4,99€ (anziché 9,99€)

a 4,99€ (anziché 9,99€) Hades a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Moonlighter a 4,99€ (anziché 24,99€)

a 4,99€ (anziché 24,99€) No Man's Sky a 24,99€ (anziché 49,99€)

a 24,99€ (anziché 49,99€) Pikuniku a 3,24€ (anziché 12,99€)

a 3,24€ (anziché 12,99€) Pillars of Eternity: Complete Edition a 12,49€ (anziché 49,99€)

a 12,49€ (anziché 49,99€) River City Girls a 14,99€ (anziché 29,99€)

a 14,99€ (anziché 29,99€) Spiritfarer: Farewell Edition a 6,24€ (anziché 24,99€)

a 6,24€ (anziché 24,99€) Super Meat Boy a 3,89€ (anziché 12,99€)

a 3,89€ (anziché 12,99€) Teslagrad a 4,49€ (anziché 14,99€)

a 4,49€ (anziché 14,99€) Unpacking a 11,99€ (anziché 19,99€)

Gli sconti attualmente disponibili sono davvero numerosi per poterveli elencare tutti, motivo per il quale vi invitiamo a consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Vi suggeriamo però di fare in fretta: avete tempo fino al 15 ottobre per approfittare di queste grandi occasioni.

E se siete indecisi su quali giochi acquistare, potreste riuscire a trovare anche alcune speciali versioni dimostrative: in un nostro speciale vi abbiamo elencato le migliori demo da scaricare su Switch.