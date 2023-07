Nintendo dice addio all'abbonamento per riparare Switch

Nintendo Switch ha un grande problema. Anzi, un paio di piccoli problemi chiamati Joy-Con, che la casa di Kyoto sta supportando in ogni modo.

I piccoli controller della console ibrida, che potete trovare su Amazon, sono stati da sempre una spina sul fianco per molti giocatori.

Tanto che c'è chi ha trascinato Nintendo in tribunale proprio per i problemi causati dai controller, anche se finora la Grande N ha sempre vinto le cause legali.

Mentre Nintendo aveva rassicurato i giocatori che i Joy-Con sarebbero stati riparati gratis, per sempre, ora arriva un dietro front.

L'aizenda aveva infatti lanciato un servizio di riparazioni, legato ad un abbonamento speciale per il Giappone, che ora è stato interrotto.

Al prezzo di circa €1,50 al mese o €15 l'anno, Wide Care è stato lanciato la scorsa estate come "un servizio di garanzia di riparazione forfettario che può essere sottoscritto in qualsiasi momento", come vi avevamo raccontato.

I prodotti coperti da Wide Care includevano tutti i modelli di console Switch, i Joy-Con, il dock e gli adattatori CA. Oltre ai guasti naturali, erano coperti i danni causati dall'acqua e i danni accidentali.

Dopo un anno Nintendo ha deciso di interrompere il servizio, bloccando i nuovi abbonamenti e i rinnovi contrattuali a partire dal 31 agosto 2023 (tramite VGC).

La casa di Kyoto non ha mai espresso la volontà di lanciare Wide Care al di fuori del Giappone pertanto, a questo punto, si tratta di un tipo di abbonamento che difficilmente vedremo altrove.

Chissà se potrà succedere qualcosa in futuro, con il nuovo hardware o semplicemente con il tempo. Magari con l'arrivo della fantomatica Switch 2, che ogni tanto torna a far parlare di sé con indizi e indiscrezioni varie.

Per altro i centri assistenza avrebbero bisogno di un potenziamento in ogni caso, perché le testimonianze che vi avevamo riportato li descrivono come posti infernali.