Non è certo un segreto che Nintendo non veda di buon occhio la pirateria o più generalmente la possibilità di usare copie di backup, anche di giochi effettivamente in nostro possesso.

Se già Nintendo aveva avviato campagne particolarmente aggressive contro gli emulatori di Switch, per le nuove console ha deciso di muoversi in anticipo, decidendo di bannare quasi istantaneamente le piattaforme che hanno violato i termini di servizio della casa di Kyoto.

Come riportato da Dexerto, stanno infatti emergendo in queste ore molteplici segnalazioni di utenti che segnalano di avere avuto un ban della propria console Nintendo Switch 2, dopo aver utilizzato una popolare flashcart per caricare giochi direttamente da una scheda micro SD.

Non si tratta di un ban dell'account, ma della console vera e propria: da quel momento, le Switch 2 in questione non avranno più la possibilità di collegarsi a internet per alcun tipo di operazione, ricevendo come risposta un codice di errore.

Significa che di fatto quelle console potranno essere utilizzate solo offline, limitandone notevolmente l'utilizzo: eseguire il ripristino dei dati di fabbrica non risolverà il problema, dato che il ban resterà intatto.

Alcuni giocatori giurano di aver utilizzato la flashcart in questione solo per far girare copie backup dei loro giochi, confermando che di fatto sarebbe l'utilizzo della cartuccia in questione a far scattare l'allarme sui server Nintendo, non i giochi utilizzati.

Curiosamente, le cartucce continuano a funzionare regolarmente sulle prime Switch senza alcun tipo di ban, suggerendo che si tratta di una misura di sicurezza aggiuntiva che Nintendo ha aggiunto con le nuove console.

Inoltre, pare che scollegare la console dai server online non serva a molto: le Switch 2 manterranno infatti salvati dati nascosti sull'effettivo utilizzo, inviandole ai server Nintendo non appena verrà effettuata una connessione online. Il ban, insomma, sarebbe inevitabile e solo una questione di tempo.

La casa di Kyoto è stata dunque molto chiara con questa banwave, dichiarandosi pronta a intervenire non appena noterà comportamenti sospetti sulle proprie console: meglio continuare a utilizzare dunque cartucce originali per i vostri videogiochi. Che, a tal proposito, trovate in gran quantità su Amazon.