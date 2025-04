Nel nuovo trailer di MOUSE P.I. c'è tutto, tranne la cosa più importante

Forse ricorderete MOUSE P.I. For Hire, lo strano sparatutto in prima persona che fonde l'estetica noir con un gameplay frenetico e surreale.

Nei tanti trailer che abbiamo visto negli anni ci sono stati molti elementi interessanti che ci hanno catturato, ma non c'è mai stata una data di uscita definitiva per quello che abbiamo definito spesso «Bioshock che incontra Cuphead».

Oggi il team di sviluppo ha pubblicato un altro trailer e, indovinate un po', ci sono tante altre cose belle da vedere ma non una data di uscita.

Come riporta Gamingbolt, Fumi Games e PlaySide Studios hanno recentemente svelato tre armi non convenzionali che i giocatori potranno impugnare in questa peculiare avventura.

Il trailer di gameplay appena pubblicato mostra questi surreali strumenti di morte con un tocco ironico che ben si sposa con l'atmosfera ironica del titolo.

Eccolo qui:

La prima arma presentata è la CLEAN-D Turpentine Gun, un dispositivo che spruzza una miscela corrosiva capace di sciogliere letteralmente i nemici.

La seconda, denominata COOL-D Freeze Gun, immobilizza gli avversari con potenti getti di vapore ghiacciato, trasformandoli in statue di ghiaccio.

Completa il trio la MIND-D Conscious Gun, forse la più bizzarra delle tre, progettata per ipnotizzare e pacificare i nemici attraverso effetti psichici.

Non abbiamo ancora una data di uscita per MOUSE P.I. for Hire, ma il team di sviluppo ha confermato ancora una volta che il titolo sarà pubblicato entro il 2025 per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch e anche su Switch 2 già che ci siamo (dazi permettendo stando alle ultime dichiarazioni sul tema dai mercati internazionali).

Sono passati un po' di anni dalla prima volta che l'abbiamo visto, e speriamo di poterlo finalmente giocare con mano per godere di questo strano mix di generi ed estetiche differenti.