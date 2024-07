Nel nuovo teaser di Arcane S2 non succede nulla, ma va bene così

L'attesa per la seconda stagione di Arcane, la serie animata basata sull'universo di League of Legends, comincia ad accorciarsi e bisogna trovare nuovi metodi per ingannarla, visto che il lancio è previsto per il prossimo mese di novembre.

Considerando l'ottima accoglienza avuta dalla Stagione 1, che propose una realizzazione di altissimo livello (leggete la recensione di Arcane per averne la contro-prova) non sorprende che siano molti i fan in attesa del ritorno di Jinx, Vi e degli altri personaggi.

Per placare l'impazienza del pubblico, Netflix ha allora pubblicato nelle scorse ore un breve teaser di 50 secondi che offre uno sguardo alle nuove avventure che ci attendono.

Consideratelo una sorta di piccolo (molto piccolo) antipasto: potete vederlo di seguito.

La clip mostra Heimerdinger ed Ekko impegnati in una missione di infiltrazione all'Università di Piltover, forse alla ricerca di informazioni sulla tecnologia Hextech.

Ne scopriremo di più durante la stagione 2, ovviamente, e va bene così: intanto, il teaser mette in mostra già da ora la cura per l'atmosfera e per le animazioni che ha contraddistinto Arcane anche all'esordio.

In occasione della pubblicazione del video, sono stati annunciati anche il debutti delle edizioni fisiche in Blu-Ray della prima stagione, che arriverà con una edizione standard con copertina inedita, o in versione steelbook con artwork speciali di Jinx o Vi. Dovrebbe esserci anche una Collector's Edition per i fan più affezionati, con contenuti extra aggiuntivi – come dei dadi Hextech, la mappa in tessuto e un poster pieghevole.

Come vi abbiamo raccontato, il rapporto tra Netflix e i videogiochi è ormai spinto su un doppio binario: da un lato abbiamo gli adattamenti dedicato al mondo videoludico – come Arcane, appunto. Dall'altro, invece, abbiamo l'adattamento a videogioco delle produzioni della compagnia, che mira per il futuro a produrne sempre di più, rendendo quindi il videogame una spalla delle sue serie TV.