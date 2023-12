Altro che grandi uscite: nel 2023 i giocatori su PS5 hanno giocato sempre le stesse cose

Il 2023, lo sappiamo, è stato un anno di grandi nomi quando si è trattato di uscite di peso sul mercato videoludico: complice anche qualche rinvio dal 2022, sono stati tantissimi i titoli che hanno trovato casa negli ultimi dodici mesi, andando a popolare una line-up dove c'è stato davvero l'imbarazzo della scelta. Quando però si parla dei più giocati, non c'è niente da fare: a farsi valere sono gli stessi storici nomi, che risultano sempre amatissimi.

A confermarlo sono i dati che PlayStation ha diffuso sul suo sito ufficiale, dove ci svela quali sono stati i giochi più popolari del 2023, Paese per Paese. E in mezzo ai Baldur's Gate III, ai Marvel's Spider-Man 2, ad Alan Wake 2 o al popolarissimo Hogwarts Legacy, a farsi valere sono i soliti noti.

Le classifiche sono basate sul totale di ore giocate su PS4 e su PS5 dal 1 gennaio al 30 novembre scorsi. Il fatto che il dato si basi sulle ore giocate, ovviamente, favorisce i giochi persistenti e dalla longevità monstre: difficile aspettarsi che un Alan Wake 2 possa spuntarla, essendo single player e story-driven.

Così, per l'Italia i giochi sono tutti e tre vecchie uscite, come potete vedere.

I giochi più giocati su PS4 e PS5 in Italia nel 2023

Fortnite FIFA 23 GTA V

Come potete notare, trionfa il battle royale intramontabile di Epic Games, inseguito dal calcistico dello scorso anno e dall'eterno e più recente episodio di GTA, in attesa del futuro GTA 6 nel 2025.

Anche in altri Paesi le cose sono praticamente affini, come potete vedere di seguito – con qualche cambiamento tra FIFA e Call of Duty, a seconda della nazione e della popolarità del calcio.

Stati Uniti

Fortnite Call of Duty GTA V

Regno Unito

Fortnite FIFA 23 Call of Duty

Spagna

Fortnite FIFA 23 Call of Duty

Francia

Fortnite FIFA 23 Call of Duty

Canada

Fortnite Call of Duty GTA V

È impressionante il fatto che Fortnite riesca a imporsi praticamente ovunque, con l'eccezione di pochissimi Paesi (come Brasile, Polonia, Colombia e Arabia Saudita) dove viene scalzato da FIFA 23.

Interessantissime invece le classifiche che arrivano dall'Estremo Oriente, che mostrano le diverse abitudini dei giocatori locali:

Corea del Sud

Diablo IV FIFA 23 Elden Ring

Giappone

Apex Legends Genshin Impact Fortnite

Apex Legends, il battle royale di produzione di EA, è quindi molto popolare tra le PS4 e le PS5 giapponesi, con Fortnite che si accontenta della terza piazza, dietro all'amato Genshin Impact.

La classifica coreana è forse perfino più interessante, considerata la presenza di due giochi di ruolo come Diablo IV ed Elden Ring, intervallati dall'onnipresente FIFA 23.

Insomma, gli altri giochi persistenti che hanno tentato la fortuna più di recente non sono riusciti a scalzare i mostri sacri che compaiono in questa classifica: una ulteriore conferma del fatto che sì, il modello live service può essere remunerativo, ma non è per niente facile convincere le persone a passare tempo dentro al proprio gioco, se non si propone qualcosa di davvero coinvolgente nel lungo termine – capace perfino di spingere gli appassionati a dedicare a esso il loro tempo, anziché ai giochi che già amano e ben conoscono.