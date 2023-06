Mouse gaming Logitech G502 Hero, il più venduto su Amazon, oggi a meno di metà prezzo! -52%

Siete alla ricerca del mouse perfetto per migliorare le vostre prestazioni e immergervi completamente nell'azione? Non perdete l'imperdibile offerta su Amazon inerente al Logitech G502 Hero, il mouse gaming di alta qualità che vi garantirà un controllo preciso e una personalizzazione avanzata per un'esperienza unica e avvincente. Per un periodo limitato, approfittate dello straordinario sconto su questo prodotto e portatevi a casa un dispositivo progettato per offrire massima comodità, precisione e affidabilità.

Solitamente, il mouse gaming Logitech G502 HERO viene proposto a 92,99€, ma oggi potete averlo a soli 44,99€, con uno sconto del 52%, pari a un risparmio reale di 48€. Si tratta di un'occasione davvero da non lasciarsi sfuggire!

Grazie al suo design, alla precisione del sensore HERO e alla personalizzazione avanzata, il mouse gaming Logitech G502 HERO è perfetto per chi desidera giocare al meglio. Una delle sue caratteristiche principali è il sensore ottico HERO, che offre una precisione eccezionale con una sensibilità da 100 DPI fino a 25.600 DPI, assicurando un tracking preciso dei movimenti e una grande velocità di risposta, rendendo il mouse ideale per i giocatori che necessitano di reattività immediata e precisione.

Il design ergonomico del mouse gaming Logitech G502 HERO garantisce una buona presa e un comfort duraturo durante le sessioni di gioco. Il mouse ha 11 pulsanti programmabili, che permettono di assegnare diverse funzioni, macro e comandi in-game, per un'esperienza di gioco più fluida e personalizzata. Inoltre, il mouse gaming Logitech G502 HERO ha un sistema di pesi regolabili, che consente di modificare il peso e l'equilibrio del mouse secondo le proprie preferenze.

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile accedere a una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui i migliori mouse gaming.

