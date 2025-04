CD Projekt Red ricorda William Roberts, voce di Vesemir in The Witcher

William Roberts, l'attore britannico che ha dato vita al mentore di Geralt nella celebre saga videoludica di The Witcher, è scomparso all'età di 80 anni.

La notizia, emersa inizialmente lo scorso febbraio ma giunta all'attenzione della comunità di giocatori solo in questi giorni, segna la fine di una carriera artistica poliedrica che ha spaziato dal teatro alla radio, fino ai mondi digitali che hanno reso Roberts una presenza familiare per milioni di appassionati in tutto il mondo.

In queste ore è stata proprio CD Projekt Red, autori della saga videoludica di The Witcher, a rendere omaggio all'attore con un commovente messaggio sui proprio canali pubblici

Ricordando Roberts, l'azienda ha dichiarato:

«Quest'anno abbiamo perso William 'Bill' Roberts, che ha interpretato Vesemir nei giochi di The Witcher. Oggi gli diamo un affettuoso addio. Ci hai insegnato, ci hai consigliato, ti sei preso cura di noi. Kaer Morhen non sarà mai più la stessa senza di te. Buon viaggio, caro vecchio amico.»

Nato in Oregon, Roberts ha costruito la sua carriera principalmente in Gran Bretagna, dove si è affermato come attore versatile e talentuoso narratore.

Il suo contributo al mondo dell'intrattenimento è stato vasto e variegato: ha prestato la sua voce a programmi radiofonici della BBC, ha narrato audiolibri per il Royal National Institute of Blind People e altre società indipendenti, e ha recitato in produzioni radiofoniche di grande successo come Batman e Judge Dredd.

La sua ricca tonalità vocale era immediatamente riconoscibile, tanto da essere scelta negli anni '80 per dare voce a Texas Tom in una serie di spot pubblicitari per i negozi di bricolage Texas Homecare.

L'obituario, scritto dalla sua ex moglie Nicolette Roberts e pubblicato dal The Guardian, ricorda come fosse «ampiamente riconosciuto per i suoi toni ricchi e risonanti e le letture sensibili di opere di autori come Melville, Poe e Lovecraft».