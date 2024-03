Morto Pro Player di Street Fighter, aveva solo 35 anni

Il giocatore professionista di Street Fighter e leggendario membro della comunità dei giochi di combattimento (FGC) Michael "BrolyLegs" Begum è morto all'età di soli 35 anni.

La famiglia di Begum ha condiviso la triste notizia della sua scomparsa con un comunicato su X/Twitter (via IGN US).

I parenti del ragazzo hanno chiesto ai fan di condividere i ricordi al fine di omaggiare l'impatto che Michael ha avuto sulla FGC.

Begum ha infatti iniziato come giocatore competitivo di Super Smash Bros. Melee, ma è meglio conosciuto per il suo impegno come giocatore di Chun-Li nella serie Street Fighter di Capcom.

«A nome della famiglia di Michael Phillip Begum, 'Brolylegs', vogliamo informare gli amici e i fan di tutto il mondo che Mike è morto», si legge nel comunicato della famiglia.

«Questa perdita improvvisa è devastante per tutti noi. La famiglia ha bisogno di tempo per ottenere maggiori informazioni sulla sua scomparsa e di tempo per elaborare questo dolore e questa perdita insopportabili. Sopravvive grazie all'amorevole madre Josefina e ai fratelli Jonathan e Karin Begum».

La lettera prosegue: «Nel frattempo, vi preghiamo di condividere ricordi e storie della sua grandezza. Era unico nel suo genere e sarà sempre il cuore della nostra famiglia. Non sarà dimenticato e per tutti coloro che ha ispirato, continua a vivere attraverso di voi».

E ancora: «Amava quello che faceva e ha lasciato il segno nel mondo nel modo migliore che conosceva. [...] Era un combattente in molti modi diversi. Era straordinario, insostituibile, l'uomo più impegnato che si possa incontrare e noi siamo stati fortunati a far parte della sua vita. Una leggenda oggi, domani e per sempre. Ti vogliamo bene Broly e che tu possa riposare in pace in cielo».

Begum è nato con un deficit osseo e muscolare chiamato artrogriposi, che gli ha impedito di muovere le braccia e le gambe.

Tuttavia, ha imparato a giocare ai videogiochi in giovane età e alla fine è diventato un membro di spicco della FGC, nonché un importante partner della AbleGamers Foundation.

In un breve documentario pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Street Fighter nel 2016, Begum ha parlato della sua disabilità e di ciò che lo ha spinto a diventare uno dei migliori.

Anche la redazione di SpazioGames si stringe a cordoglio con i parenti e gli amici di Michael "BrolyLegs" Begum, ringraziandolo per il suo supporto all'interno dell'industria dei videogiochi, e non solo.