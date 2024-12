Morto Martyn Brown, veterano dell'industria e co-fondatore di Team17

A volte siamo costretti a dare notizie a dir poco spiacevoli, tra un videogioco e l'altro, come quella della morte di Martyn Brown, figura chiave dell’industria videoludica e co-fondatore di Team17, scomparso all’età di 57 anni.

Con oltre 35 anni di carriera, è ricordato soprattutto per il contributo a più di 50 giochi, tra cui le celebri serie Worms e Alien Breed. Dopo aver lasciato Team17, Brown ha continuato a plasmare il settore attraverso la consulenza con Insight For Hire e collaborazioni con studi come Double Eleven e New Star Games. Ha inoltre contribuito alla creazione di Game Republic, un network dedicato al supporto degli sviluppatori del nord dell’Inghilterra.

Secondo quanto riportato dal figlio Jack, Martyn Brown è morto serenamente nel sonno il 28 dicembre 2024, circondato dalla famiglia composta dai suoi figli Jack, Harry, la figliastra Darcy e la moglie Heather, dopo aver affrontato una lunga battaglia con una serie di ictus.

Numerosi i tributi in queste ore da parte di colleghi e amici, un affetto che sottolinea il suo impatto sia professionale che umano sul mondo dei videogiochi.

Jamie Sefton, direttore di Game Republic, ha ricordato Brown come una leggenda dello Yorkshire e dell’industria, capace di lasciare un segno indelebile grazie alla sua generosità e al suo supporto. Simon Barratt, CEO di Cooperative Innovations, ha elogiato non solo il suo contributo professionale, ma anche la sua capacità di portare calore e umorismo ovunque andasse. Kish Hirani, presidente di BAME in Games, ha descritto Brown come un connettore naturale, capace di trasformare collaborazioni lavorative in amicizie sincere e durature.

L’industria videoludica perde una figura di grande talento e umanità, come emerge dai racconti di chi ha avuto la fortuna di lavorare con lui.

L'intera redazione di SpazioGames.it si unisce al cordoglio di familiari, amici e colleghi di Martyn Brown, ringraziandolo per il suo contributo all'industria dei videogiochi.