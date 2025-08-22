Gli appassionati di Mortal Kombat si preparano a un tuffo nel passato senza precedenti con l'annuncio della Legacy Kollection, una raccolta che promette di rivoluzionare il modo di riscoprire le origini del franchise più violento dei videogiochi.

Il progetto, curato dal team specializzato Digital Eclipse, non si limita a riproporre i classici già noti, ma include anche due capitoli controversi che molti utenti, probabilmente, avrebbero preferito lasciare nel cassetto dei ricordi.

Come riportato da VGC, Digital Eclipse ha infatti confermato tutti i giochi che saranno presenti all'interno di Mortal Kombat Legacy Kollection: tra le sorprese più significative della raccolta figurano Mortal Kombat Mythologies: Sub-Zero e Mortal Kombat Special Forces, due spin-off che hanno segnato momenti difficili nella storia del franchise.

Il primo, lanciato nel 1997 per PlayStation e Nintendo 64, tentò di trasformare la formula dei picchiaduro in un'avventura platform, con pessimi risultati e scene — come quando il protagonista cade fuori dallo scenario — diventate celebri meme tra la community, mentre il secondo rappresenta probabilmente il punto più basso della serie.

Special Forces, uscito esclusivamente su PlayStation nel 2000, ottenne recensioni devastanti e attualmente mantiene un punteggio di appena 28 su Metacritic, diventando quasi un caso di studio su come non sviluppare un videogioco, soprattuto quando si parla di una saga così longeva come quella di Mortal Kombat.

La Legacy Kollection non si ferma — ovviamente — agli esperimenti meno riusciti della serie, ma raccoglie l'intero patrimonio classico con Mortal Kombat, Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3, Ultimate Mortal Kombat 3 e Mortal Kombat 4 (potete prenotarla su Amazon).

L'approccio adottato da Digital Eclipse va ben oltre una semplice riedizione: ogni gioco viene presentato nelle sue varianti arcade, console e portatili, per un totale di oltre 20 versioni differenti che documentano l'evoluzione tecnica e contenutistica della serie.

Gli sviluppatori hanno implementato il rollback netcode per garantire partite online fluide e responsive, una caratteristica tecnica moderna che permetterà ai giocatori di sfidarsi senza i problemi di latenza tipici delle riedizioni precedenti: una scelta che dimostra l'intenzione di non limitarsi a un prodotto nostalgico, ma creare un'esperienza contemporanea basata sui contenuti classici.

Al momento non è stata ancora annunciata la data d'uscita ufficiale, ma il suo arrivo non dovrebbe ormai tardare molto, stando alle ultime indiscrezioni.