Monster Hunter Wilds è già nella storia, a poche ore dal lancio

Monster Hunter Wilds è ufficialmente disponibile da oggi 28 febbraio 2025, ma al nuovo capolavoro di Capcom sono bastate pochissime ore per entrare nella storia videoludica, almeno per quanto riguarda il PC.

Come segnalato da PC Gamer, l'ultimo hunting game è infatti già riuscito a superare i 980mila giocatori contemporanei su Steam: nel momento in cui sto scrivendo questo articolo, il picco di utenti in contemporanea è stato fissato a 987.482.

Questo gli ha permesso di scalare rapidamente la classifica dei titoli più giocati sulla piattaforma, andando a piazzarsi nella top 10 di Steam — più precisamente alla posizione numero 8 — e superando produzioni come Baldur's Gate 3, Hogwarts Legacy e perfino Elden Ring.

Un risultato che ci conferma ancora una volta, qualora ce ne fosse bisogno, l'enorme popolarità di Monster Hunter e l'attesa che circondava l'ultimo capitolo della serie, ma potrebbe non essere ancora finita qui.

Non solo non sono infatti ancora passate neanche 24 ore dal lancio ufficiale, ma a breve avrà inizio anche il weekend: questo potrebbe portare a un ulteriore incremento degli utenti attivi, dato che ci saranno molti più giocatori pronti ad approfittare del tempo libero per mettersi a caccia di mostri.

Per il momento non abbiamo ancora dati ufficiali per quanto riguarda le vendite delle versioni console di Monster Hunter Wilds (che trovate su Amazon), ma considerando che i pre-order erano in cima alle classifiche digitali non dubitiamo che risultati simili siano in arrivo anche su PS5 e Xbox.

Capcom potrà decisamente dirsi soddisfatta di questi incredibili risultati, mentre i fan potranno guardare con ottimismo al futuro del gioco: il supporto post-lancio sarà fondamentale per mantenere elevata l'attenzione degli utenti.

Fortunatamente, Capcom ha già dimostrato di avere intenzione di ascoltare i feedback degli utenti: in risposta ad alcune piccole prime critiche, è già arrivato un Title Update particolarmente massiccio.

Il nostro Silvio Mazzitelli è rimasto particolarmente soddisfatto dall'esperienza di Monster Hunter Wilds: nella recensione dedicata ha infatti deciso di premiarlo con 9.2/10, spiegandovi che è diventato «il nuovo punto di riferimento della saga».