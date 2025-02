Monster Hunter Wilds risponde alle critiche con il primo Title Update

Monster Hunter Wilds è uno dei videogiochi più attesi dell'anno, sembra un progetto davvero monumentale ma non esente da critiche in particolare dalla community, che verranno smentite dal primo aggiornamento corposo in arrivo.

Nonostante i punteggi complessivamente alti, diverse recensioni hanno evidenziato come il nuovo capitolo della serie (che trovate su Amazon) possa aver perso parte della sua identità, in particolare il senso di pericolo che spingeva i giocatori a migliorare costantemente l'equipaggiamento.

In attesa del lancio del gioco a livello globale, per cui mancano davvero poche ore ormai, Capcom ha voluto rispondere ad alcune lamentele dei fan annunciando i dettagli del primo aggiornamento di Monster Hunter Wilds.

L'aggiornamento, di cui ha parlato Capcom tramite le pagine social, arriverà ad inizio aprile 2025.

Il primo Title Update di Monster Hunter Wilds aggiungerà diverse novità al gioco. Oltre all'inserimento del mostro Mizutsune, già presente in Monster Hunter Rise, verranno introdotti due nuovi mostri, di cui uno definito «il più forte dei mostri temprati» recentemente rivelati.

Inoltre, Capcom ha annunciato l'inserimento di una nuova area sociale dove i giocatori potranno riunirsi online, comunicare e consumare pasti insieme per ottenere bonus passivi prima delle cacce. Questa zona sarà accessibile solo dopo aver completato la storia principale del gioco.

L'introduzione di questa area sociale risponde alle critiche mosse al gioco per l'assenza di un vero e proprio hub globale, che è stato sempre un elemento caratteristico della serie Monster Hunter. Nei precedenti capitoli, l'hub permetteva ai giocatori di formare gruppi di caccia, mangiare pasti preparati dai Felyne e interagire tra loro attraverso emote e mini-giochi.

Anche se, bisogna dirlo, non è che Monster Hunter Wilds sia una produzione "zoppa", anzi. Come vi abbiamo detto nella nostra recensione, infatti, «il nuovo modo di concepire l’esplorazione e la complessità dei vari biomi evolve la formula classica della saga, che ne esce enormemente arricchita.»