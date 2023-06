Monitor gaming Lenovo 24" 120Hz a meno di 150€! 35% di sconto!

State cercando un monitor gaming di ottima qualità a buon prezzo? Allora, non cercate oltre. Lenovo ha proprio quello che fa per voi: il monitor gaming Lenovo G24e-20, attualmente offerto su Amazon ad un prezzo imperdibile.

Infatti, solitamente il monitor gaming Lenovo G24e-20 viene proposto a 229€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 149€, con uno sconto del 35% e un risparmio reale di 80€.

Dotato di un pannello VA da 24", il monitor gaming Lenovo G24e-20 offre immagini nitide e dettagliate, permettendo ai giocatori di immergersi completamente nei loro titoli preferiti.

Advertisement

Il monitor gaming Lenovo G24e-20 offre una risoluzione Full HD (1920x1080 pixel), una frequenza di aggiornamento di 120 Hz (in overclock) e un tempo di risposta di 1 ms, garantendo un'esperienza fluida e senza lag, particolarmente importante in titoli competitivi e veloci. Particolarmente importante il rapporto di contrasto 3.000:1, che assicura immagini un livello del nero piuttosto buono.

Il monitor gaming Lenovo G24e-20 supporta la tecnologia AMD FreeSync, che elimina il tearing dello schermo e minimizza il ritardo degli input. L'ergonomia è un altro punto di forza di questo monitor: il suo stand consente la regolazione in altezza, inclinazione e rotazione, permettendo di adattarlo facilmente alle proprie esigenze.

Leggi anche Monitor da gaming | I migliori del 2023

Questa offerta è solo una di tutte quelle che potrete trovare sul vasto catalogo di Amazon, dove è possibile trovare una corposa scelta di prodotti a prezzi scontati, dalle ultime novità tecnologiche ai prodotti per la casa, dall’abbigliamento all’intrattenimento, tra cui anche le migliori TV gaming per giocare a PS5. Inoltre, vi suggeriamo caldamente di continuare a seguirci per le prossime offerte del Prime Day 2023, che, ricordiamo, si terrà i giorni 11 e 12 luglio.

E se volete essere sempre al corrente delle ultime offerte e promozioni, vi consigliamo di seguire la nostra area dedicata alle offerte, dove quotidianamente segnaliamo le migliori occasioni presenti in rete.