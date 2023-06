Monitor gaming ASUS TUF Gaming da 32" oggi in sconto!

Nel caso siate alla ricerca di un nuovo monitor gaming ad alte prestazioni, vi segnaliamo che, solo per un tempo limitato, avrete l'opportunità di acquistare il modello ASUS TUF Gaming VG328H1B con uno straordinario sconto! Questo straordinario monitor curvo da 31,5 pollici, con una risoluzione FullHD e un refresh rate di 165Hz, è perfetto per immergervi nelle vostre avventure videoludiche preferite e per ottenere prestazioni eccellenti.

Infatti, oggi potete portarvi a casa il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG328H1B a soli 279,99€, rispetto agli usuali 307,90€ di listino, con un risparmio reale di 28€.

Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG328H1B è dotato di un ampio schermo curvo Full HD da 31,5 pollici e offre una visione eccellente grazie alla sua curvatura di 1500R che minimizza le distorsioni e variazioni di colore.

La frequenza di aggiornamento di 165Hz del monitor gaming ASUS TUF Gaming VG328H1B garantisce una fluidità di gioco senza ritardi, rendendolo ideale per vari tipi di giochi, da quelli di strategia a quelli sportivi. Inoltre, la tecnologia ASUS Extreme Low Motion Blur e Adaptive-sync permettono un tempo di risposta di solo 1 ms (MPRT), eliminando difetti come ghosting e tearing e rendendo le immagini più nitide.

Il monitor gaming ASUS TUF Gaming VG328H1B supporta la tecnologia FreeSync Premium per evitare disallineamenti delle immagini e la tecnologia ASUS Shadow Boost che illumina le aree scure del gioco senza sovraesporre quelle più luminose. Offre inoltre ASUS GamePlus per miglioramenti di gioco personalizzabili e la tecnologia Flicker-Free per ridurre lo sfarfallio e l'affaticamento visivo.

