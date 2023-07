Mission: Impossibile ha copiato Uncharted 2? C'è chi ne è certo

Il director di Uncharted 2: Il covo dei ladri, Bruce Straley, se n'è uscito con un confronto diretto al recente Mission: Impossibile Dead Reckoning - Parte 1, da poco nei cinema.

Smbra che alcune scene d'azione chiave siano fin troppo simili a quelle del classico di Naughty Dog (che trovate anche su Amazon).

Del resto, in tempi non sospetti qualcuno si era accorto di una somiglianza simile per quanto riguarda un film d'azione su Netflix con Chris Hemsworth, sempre ai "danni" del secondo Uncharted.

Ora, come riportato anche da PushSquare, secondo Straley l'ultimo Mission: Impossibile vede alcune sorprendenti somiglianze tra la sequenza del treno del film e quella dell'avventura di Nathan Drake.

🤔



…the sincerest form of flattery! 😉 pic.twitter.com/qwVrLWqj2A — Bruce Straley (@bruce_straley) July 15, 2023

Nel videogioco Naughty Dog, la sequenza del treno richiede al giocatore di attraversare ogni singolo vagone per raggiungere la parte anteriore del mezzo, il tutto combattendo i nemici armati fino ai denti e facendo attenzione alla fisica della locomotiva, non propriamente stabile.

Si tratta di una sequenza ben programmata e dal ritmo incalzante, che ha consolidato la reputazione del franchise di Uncharted per quanto riguarda le scene d'azione.

A essere onesti, anche chi scrive ha subito pensato la stessa cosa vedendo la scena del film con protagonista un intrepido Tom Cruise, sebbene vi siano un bel po' di differenze che non fanno di certo gridare al plagio (specie per il fatto che la missione impossibile di Ethan Hunt c'entra poco o nulla con quella di Nate).

È altrettanto possibile che nella crew di sceneggiatori M:I ci siano dei fan di Uncharted, e non è quindi da escludere che possa trattarsi davvero di un omaggio cinematografico. In ogni caso, va benissimo così (con buona pace del director del gioco).

Ricordiamo che Uncharted è in ogni caso davvero sbarcato sul grande schermo in live action: leggi la recensione del film.