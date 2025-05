Combinando la creatività architettonica di Minecraft con l’esplorazione serena di Stardew Valley, Town To City è un nuovo city builder indipendente, attualmente disponibile in versione demo gratuita su Steam.

Sviluppato da Galaxy Grove, Town To City è ambientato in una cittadina mediterranea del XIX secolo.

I giocatori sono chiamati a costruire una comunità ideale, posizionando liberamente ogni elemento per dare vita a un insediamento vivo e accogliente.

Secondo la descrizione ufficiale su Steam, il gioco invita a "liberarsi dalla griglia" per creare un ambiente bello e dinamico. Sia in modalità storia che sandbox, il giocatore ha la possibilità di costruire al proprio ritmo: si può curare ogni dettaglio decorativo oppure concentrarsi sulla crescita economica e urbana.

Durante la partita si potranno aggiungere case, negozi, servizi e spazi naturali, con l’obiettivo di attrarre nuovi residenti e far prosperare la città.

Con l’aumento della popolazione, cresceranno anche le sfide: sarà necessario espandere il territorio, creare nuovi centri abitati e bilanciare la gestione dell’economia locale.

La costruzione priva di griglie consente la massima libertà, con la possibilità di disegnare vie, piazze, parchi e quartieri residenziali in modo organico. I cittadini avranno richieste da soddisfare, ma con il tempo sarà possibile instaurare un rapporto con loro e osservare lo sviluppo delle loro vite.

Il sistema gestionale include assegnazione dei lavoratori, ricerca di nuovi edifici e decorazioni, e la possibilità di trasformare un piccolo borgo in un centro urbano fiorente.

La demo gratuita che trovate qui permette di provare una porzione dei contenuti, offrendo un assaggio delle potenzialità in attesa della versione completa, la cui data d’uscita non è ancora stata annunciata.

Town To City sembra un perfetto esempio di city builder rilassato ma profondo, adatto a chi ama prendersi il proprio tempo per creare, osservare e far crescere qualcosa di armonioso.

L’assenza della griglia e l’approccio alla costruzione libera lo rendono un progetto interessante per chi cerca una via di mezzo tra creatività e gestione. La demo merita sicuramente una prova per chi è in cerca di un’esperienza più riflessiva e artistica, lontana dai ritmi frenetici dei gestionali più classici.

