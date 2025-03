Minecraft 2 si farà oppure no? Arriva la risposta

Mojang ha messo definitivamente a tacere ogni speculazione su un possibile Minecraft 2: il sandbox originale continuerà a essere aggiornato e supportato almeno fino al 2040.

A confermare la decisione è stata Ingela Garneij, executive producer dello studio, che ha ironizzato sulla questione in un’intervista con IGN US.

«Pensate che esisterà una Terra 2? No, no, non ci sarà un Minecraft 2. Siamo qui da 15 anni e vogliamo esserci per almeno altri 15», ha spiegato.

Una scelta in linea con le dichiarazioni di Mojang di dieci anni fa, quando l’ex CEO Jonas Mårtensson aveva già escluso un seguito del gioco (che trovate su Amazon) dopo l'acquisizione da parte di Microsoft nel 2014.

Eppure, la longevità di Minecraft ha superato ogni aspettativa, rendendolo il videogioco più venduto di tutti i tempi con oltre 300 milioni di copie, superando colossi come GTA 5, Wii Sports e Mario Kart 8.

Garneij ha inoltre assicurato che Minecraft non diventerà mai un free-to-play, sostenendo che il prezzo di 29,99 dollari rappresenta «l'offerta migliore al mondo».

Tuttavia, ha ammesso che il gioco inizia a sentire il peso dell’età: «La tecnologia di 15 anni fa ci rallenta, e l'età del gioco è una sfida».

Nonostante ciò, Mojang continua a rilasciare aggiornamenti regolari, come annunciato durante il recente Minecraft Live 2025. Oltre all’update Spring to Life, già disponibile, è in arrivo un secondo aggiornamento che permetterà ai giocatori di addomesticare e cavalcare i Ghast.

Per quanto riguarda un'eventuale alternativa, neanche il creatore di Minecraft, Markus "Notch" Persson, sembra intenzionato a portare avanti un progetto parallelo. Dopo aver annunciato lo sviluppo di un successore spirituale a gennaio, ha abbandonato l’idea meno di una settimana dopo.

Vero anche che con numeri così impressionanti, e con un film in dirittura d'arrivo, Mojang non ha certo bisogno di grandi idee per continuare a guadagnare cifre record.