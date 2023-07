Mettetevi in forma per l'estate con Nintendo Switch Sports, ora scontato per il Prime Day!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate Nintendo Switch Sports per Nintendo Switch, che potete portarvi a casa a soli 37,98€, con uno sconto del 15% sul prezzo più basso recente di 44,80€.

Nintendo Switch Sports è l'evoluzione moderna del classico che ha scritto la storia di Nintendo Wii. Questo vibrante titolo vi permette di tuffarvi in sei discipline sportive diverse - dalla pallavolo al calcio, passando per il bowling, il chanbara, il tennis e il badminton. Sfrutterete la tecnologia di rilevamento dei movimenti dei JoyCon per eseguire le varie azioni in modo realistico: che voi stiate lanciando la palla nel bowling o colpendo la pallina nel tennis, l'esperienza sarà coinvolgente e autentica.

Per i tifosi di calcio, Nintendo Switch Sports va oltre, offrendo il Leg Strap: un accessorio che si indossa alla gamba, accogliendo un JoyCon, per simulare calci realistici e portarti direttamente sul campo di gioco. Nintendo Switch Sports è l'esperienza di gioco sociale definitiva, perfetta da condividere con gli amici.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, abbiamo affermato che "Nintendo Switch Sports riesce a essere un degno erede del primo capitolo uscito sulla storica Wii. I sei sport presenti in questo pacchetto iniziale (in attesa dei futuri contenuti aggiuntivi) riescono a offrire una discreta varietà e tanto divertimento, soprattutto in multiplayer locale. Il gameplay si mantiene semplice e intuitivo, ma con qualche meccanica un po’ più avanzata da apprendere con l’esperienza".

