Metal Gear Solid Δ: Snake Eater continua a registrare risultati positivi sul mercato. Il remake del celebre capitolo della saga stealth di Konami ha infatti raggiunto un nuovo importante traguardo commerciale, superando quota 2 milioni di copie vendute a livello globale.

Il risultato è stato confermato direttamente dalla compagnia giapponese attraverso un messaggio pubblicato sui social. Secondo quanto comunicato da Konami, il traguardo è stato raggiunto il 17 febbraio e include sia le copie fisiche sia quelle digitali distribuite sulle varie piattaforme.

Lanciato nell’agosto del 2025, Metal Gear Solid Δ: Snake Eater rappresenta il remake moderno di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uno dei capitoli più amati della saga creata da Hideo Kojima. Il progetto ha riportato sotto i riflettori l’avventura di Naked Snake, ambientata negli anni della Guerra Fredda e considerata da molti fan uno dei punti più alti della serie.

Il titolo aveva già dimostrato di avere un forte richiamo commerciale poco dopo l’uscita, raggiungendo rapidamente il primo milione di copie vendute. Il nuovo traguardo dei 2 milioni conferma quindi che il remake è riuscito a mantenere un buon ritmo di vendite nei mesi successivi al lancio.

Per Konami si tratta di un risultato significativo anche dal punto di vista strategico. Negli ultimi anni l’azienda ha infatti avviato un piano per riportare in primo piano alcune delle sue proprietà intellettuali più importanti, tra cui proprio la saga di Metal Gear Solid.

Il successo commerciale di Metal Gear Solid Δ: Snake Eater potrebbe quindi rafforzare ulteriormente la possibilità di vedere nuovi progetti legati alla serie in futuro. Non è chiaro, ad esempio, se Konami abbia intenzione di realizzare un remake di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, capitolo originariamente pubblicato su PlayStation 3 e ancora oggi difficile da recuperare sulle piattaforme moderne.

Non tutto, però, sembra aver convinto pienamente la community. Se la campagna principale continua a essere apprezzata dai fan, la modalità multiplayer del remake non avrebbe riscosso lo stesso entusiasmo. Secondo varie segnalazioni della community, l’attività online del gioco sarebbe già piuttosto ridotta, con una base di giocatori limitata rispetto alle aspettative iniziali.

Nonostante questo, il risultato commerciale rimane comunque solido. Il remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater continua infatti a dimostrare quanto l’eredità della saga di Metal Gear Solid sia ancora estremamente forte tra gli appassionati, anche a distanza di molti anni dall’uscita dei capitoli originali.

Resta ora da vedere quale sarà il prossimo passo di Konami per la storica serie stealth che ha segnato un’epoca nel panorama videoludico.