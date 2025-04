Metal Gear Solid Delta conferma il ritorno della modalità più controversa

Sembra proprio che Metal Gear Solid Delta voglia essere un remake fedele in tutto e per tutto del terzo capitolo: Virtuos e Konami non vogliono rinunciare a nessuna delle sue modalità, neanche a una feature extra decisamente controversa.

Come ci segnala infatti DualShockers, l'ESRB ha pubblicato nelle scorse ore la classificazione ufficiale per Metal Gear Solid Delta sul territorio americano, dove sarà valutato come vietato ai minori di 17 anni e spiegandone come di consueto le motivazioni.

Nella pagina ufficiale dedicata al remake scopriamo che viene menzionato il Peep Demo Theatre: una modalità aggiuntiva che, rispetto alla consueta modalità cinematografica, permetteva di dare sguardi più ravvicinati a Eva, osservandola in prima persona e con meno abbigliamenti del solito.

L'ESRB fa proprio riferimento non solo al nome della modalità, ma proprio alla possibilità di «vedere cutscene del corpo di un personaggio femminile con la prospettiva in prima persona»: descrizione che sembrerebbe confermare l'intenzione di non modificare in alcun modo la modalità originale per premiare i fan "guardoni".

Si tratta di una feature particolarmente difficile da sbloccare, dato che nel capitolo originale richiedeva un minimo di 4 playthrough, ma che già all'epoca aveva fatto discutere fortemente per motivi che ritengo siano abbastanza ovvi.

È davvero bizzarro che gli sviluppatori di Metal Gear Solid Delta (che trovate su Amazon) abbiano deciso di riproporre anche questa feature, ma qualcuno potrebbe obiettare che non sarebbe stato davvero un remake "fedele" se non fosse stata inclusa.

E qualunque sia la vostra opinione in merito, effettivamente gli autori si sono impegnati così tanto nel voler provare a riproporre tutte le caratteristiche del capitolo originale da aver confermato anche il minigioco con le scimmie di Ape Escape.

Tuttavia, per evidenti motivi di licenza, questa modalità sarà sostituita con un crossover esclusivo sulle versioni Xbox, in cui dovremo affrontare Bomberman.

Nel caso abbiate invece intenzione di giocarlo su PC, vi suggerisco di dare un'occhiata ai requisiti di sistema: pare che i computer di fascia bassa resteranno a bocca asciutta.