Il futuro della serie Metal Gear si trova a un bivio cruciale. Dopo il successo di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, rilasciato lo scorso agosto, Konami deve decidere se proseguire sulla strada dei remake o azzardare progetti completamente inediti.

Il producer Noriaki Okamura ha dichiarato in un'intervista a Real Sound che il team di sviluppo sta valutando entrambe le opzioni, ma la scelta non è affatto scontata.

Okamura si è espresso chiaramente sulle sfide che attendono il team: "Voglio continuare a creare opportunità per i nuovi giocatori di sperimentare il mio lavoro, ma non abbiamo ancora deciso cosa realizzeremo. Potrebbero esserci remake, ma potremmo anche tentare opere completamente nuove."

Una dichiarazione che lascia aperte tutte le possibilità, ma che evidenzia anche l'incertezza strategica di Konami rispetto a uno dei suoi franchise storici più iconici.

La questione tecnica rappresenta un ostacolo significativo per eventuali remake futuri. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, in particolare, si rivelerebbe un progetto estremamente complesso da portare su hardware moderno.

Il producer ha spiegato che il gioco utilizzava "codice piuttosto speciale" ottimizzato specificamente per sfruttare le caratteristiche peculiari della PlayStation 3, rendendo problematica qualsiasi operazione di conversione o remastering completo.

La filosofia di sviluppo adottata per Delta non sarà necessariamente replicata per eventuali futuri progetti. Okamura ha sottolineato che la serie Metal Gear rappresenta la storia stessa dei videogiochi, spaziando dalla pixel art alle espressioni cinematografiche, e ogni capitolo richiede un approccio di remake differente.

Il team intende valutare caso per caso il metodo migliore, evitando di applicare una formula standardizzata a opere così diverse tra loro per tecnologia e design.

La ricostituzione del team di sviluppo è stata una sfida in sé. Dopo l'abbandono di molti sviluppatori originali da Konami negli anni passati, Okamura si è detto soddisfatto della squadra assemblata per Delta, convinto di aver raggiunto "una qualità che risulta piacevole per i giocatori moderni senza compromettere l'appeal dei titoli precedenti."

Dal punto di vista cronologico, un eventuale remake di Metal Gear Solid 4 non sarebbe la scelta più logica come successore di Delta. Nonostante numericamente il quarto capitolo segua il terzo, la timeline narrativa della serie suggerisce altre priorità.

Più probabile è che MGS4 faccia la sua ricomparsa attraverso la Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, la cui esistenza è stata più volte lasciata intendere da Konami.