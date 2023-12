Meglio avere una PS5 o un PC? Sony spiega la (prevedibile) differenza

Aldilà della sterile console war, per gli appassionati di videogiochi ci sono vari motivi per scegliere una console come PS5 rispetto ad un PC, almeno per chi non possiede entrambi.

La console costa di meno (togliendo varie offerte che possono apparire su store come Amazon) ed ha storicamente l'immediatezza di essere un hardware facilissimo da usare. D'altra parte il PC è altamente personalizzabile e, avendo un potere di spesa importante, è possibile avere una macchina che spreme al meglio le potenzialità dei videogiochi più performanti.

Per altro il PC sta diventando sempre più una console in un certo senso, se pensiamo a prodotti come Steam Deck che cercano dare al PC il vantaggio dell'immediatezza della console.

Avere una PS5 o una PC è quindi una questione di necessità e scelte, ma qual è meglio effettivamente? Ci pensa Sony a rispondere, sebbene sia evidentemente come chiedere all'oste com'è il vino.

Come riporta PlayStation Lifestyle, in una recente intervista il dirigente di Sony Interactive Entertainment Hideaki Nishino ha espresso il suo pensiero sul tema. Rispondendo ad una domanda relativa al sempre più crescente peso del mercato mobile e del sempre più importante peso del PC sulle vendite, Nishino ha fatto leva prevedibilmente leva sulla comodità della console.

«Se vuoi giocare a giochi per PC con le stesse prestazioni GPU e così via della PS5, devi spendere tempo e denaro per costruire il tuo PC», ha detto Nishino sostenendo effettivamente una tesi molto comprensibile.

Costruire un PC di alta fascia è sicuramente "gratificante" per Nishino, ma «una console dedicata consente a qualsiasi giocatore di divertirsi con giochi dello stesso livello tecnico fin dal primo utilizzo».

Nishino ha aggiunto che Sony ha il vantaggio di trasformare i suoi franchise in film e programmi TV per attirare più giocatori nell'ecosistema PlayStation, ma questo effettivamente è un discorso che esula dal tema della "comodità".

PS5 potrebbe avere anche degli altri vantaggi, come un "aiuto" per GTA 6 tramite un accordo speciale che è trapelato di recente.