MediEvil 2, provate il remake dei fan (ma non gratis)

L'universo dei remake amatoriali continua a stupire con progetti sempre più ambiziosi, dimostrando quanto la passione dei fan possa spingere oltre i confini della nostalgia videoludica.

Stefano Cagnani, già noto per il suo lavoro su Dino Crisis, ha recentemente rilasciato una demo fan-made di MediEvil 2 sviluppata interamente con Unreal Engine 5.

Questo progetto offre uno sguardo affascinante su come potrebbe apparire oggi il classico action-adventure del 2000 (avvistabile di tanto in tanto anche su Amazon), riportando in vita l'iconico Sir Daniel Fortesque con una veste grafica completamente rinnovata e al passo con le tecnologie moderne.

A differenza di altri progetti amatoriali, questa demo di MediEvil 2 è accessibile solo previo pagamento di almeno 1 euro. Sebbene la cifra sia simbolica, rappresenta comunque una novità nel panorama delle demo fan-made, generalmente distribuite gratuitamente.

Cagnani ha comunque condiviso video dimostrativi che permettono di farsi un'idea del lavoro svolto: il primo mostra alcune sequenze di gameplay, il secondo una cutscene in-engine, mentre il terzo presenta una reimmaginazione della boss fight contro il Tyrannosaurus Wrecks.

Il sistema di combattimento implementato nella demo appare volutamente essenziale, permettendo di attaccare i nemici, schivare e bloccare i loro attacchi senza particolari raffinatezze o combo elaborate.

L'esperienza, secondo alcuni osservatori, richiama vagamente le atmosfere di Lies of P, pur mantenendo l'identità caratteristica della serie MediEvil.

Progetti come quello di MediEvil 2 (che potete provare qui) sollevano interrogativi interessanti sul futuro dei remake amatoriali. Da un lato, l'introduzione di un piccolo paywall potrebbe rappresentare un tentativo di sostenibilità per sviluppatori indipendenti che dedicano tempo ed energie a queste ricreazioni.

Dall'altro, potrebbe scontrarsi con questioni di proprietà intellettuale più complesse rispetto alle demo completamente gratuite.

Ciò che resta indiscutibile è la qualità tecnica raggiunta da questi progetti, che spesso superano le aspettative e mostrano potenzialità inesplorate di franchise dormienti.

In questo ecosistema di nostalgia e innovazione, MediEvil 2 rappresenta solo l'ultimo esempio di come la passione dei fan possa trascendere le limitazioni del tempo e della tecnologia. A tal proposito, avete visto la ricreazione in UE5 di Villa Spencer del primo Resident Evil?