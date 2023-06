Marvel's Spider-Man Miles Morales Ultimate Edition a meno di 50€! -38%

Appassionati dell'universo Marvel e dei videogiochi d'azione e avventura, abbiamo per voi un'offerta che vi permetterà di vivere un'esperienza di gioco emozionante e coinvolgente nei panni del carismatico Miles Morales a un prezzo davvero imperdibile.

Amazon ha applicato uno sconto straordinario su Marvel's Spider-Man: Miles Morales - Ultimate Edition! Infatti, oggi potete portarvi a casa la versione PS5 di Marvel's Spider-Man Miles Morales - Ultimate Edition a soli 49,99€, rispetto agli usuali 80,99€ di listino, con un risparmio reale di 31€ e uno sconto del 38%.

Sviluppato da Insomniac Games e pubblicato da Sony Interactive Entertainment, Marvel's Spider-Man: Miles Morales è un'esperienza standalone che amplia il precedente Marvel's Spider-Man, portando i giocatori a vestire i panni di Miles Morales.

La storia di Miles Morales si svolge nella spettacolare New York City, dove il giovane protagonista deve imparare a padroneggiare i suoi nuovi poteri e abilità per proteggere la città dalle minacce emergenti. Graficamente spettacolare, Marvel's Spider-Man: Miles Morales presenta un'ambientazione realistica e dettagliata, con effetti visivi all'avanguardia (compresi quelli di Ray Tracing in tempo reale) e animazioni fluide. Il sistema di combattimento è intuitivo e divertente, offrendo un ampio ventaglio di mosse acrobatiche, gadget e abilità uniche del nuovo Spider-Man.

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,0, abbiamo affermato che "Marvel’s Spider-Man: Miles Morales è il primo AAA first-party che si affaccia nel mondo next-gen ed è un titolo ideale per avere da subito appeal sul grandissimo pubblico: un personaggio popolare, protagonista di un gioco erede di uno che ha avuto un importante successo, anche se riproposto in proporzioni ridotte".

Ricordiamo che la Ultimate Edition di Spider-Man: Miles Morales continue anche la versione rimasterizzata del primo Marvel's Spider-Man.

