Marvel's Spider-Man 2 è già il miglior lancio del 2023 per un'esclusiva PS5

Dopo la conclusione dello scorso weekend, è già arrivato il punto di tirare le prime somme su Marvel's Spider-Man 2, con numeri di cui Sony può decisamente definirsi soddisfatta.

La seconda avventura dell'Uomo Ragno era sicuramente una delle esclusive PS5 più attese (la trovate su Amazon), soprattutto alla luce dei risultati ottenuti da pubblico e critica per il primo episodio di Insomniac Games.

Advertisement

E in queste ore sono arrivati i primi risultati di vendita dal mercato fisico, come spesso accade grazie al Regno Unito: secondo quanto riportato dal giornalista Christopher Dring di GamesIndustry.biz, il lancio di Marvel's Spider-Man 2 è stato il quarto miglior debutto fisico dell'anno.

I numeri del secondo Spider-Man nel Regno Unito sono stati inferiori soltanto a The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy, dimostrandosi così la migliore esclusiva PS5 dell'anno.

Spider-Man 2 is comfortably No.1 in the UK physical charts this week. It’s the 4th biggest UK boxed launch of the year, behind Zelda, EA Sports FC and Hogwarts Legacy. Physical launch sales are 20% lower than what God of War Ragnarok managed last year. Digital data still to come — Christopher Dring (@Chris_Dring) October 22, 2023

Marvel's Spider-Man 2 sembra dunque avere tutte le carte in regola per poter battere i numeri ottenuti da Final Fantasy XVI, che in precedenza era diventata l'esclusiva PS5 più venduta di sempre — intesa come gioco disponibile solo su PS5, e non PS4 — ma i cui numeri sono successivamente calati inesorabilmente.

Tuttavia, potrebbe non bastare per battere il record di God of War Ragnarok: Christopher Dring sottolinea infatti che le vendite fisiche si sono rivelate inferiori del 20%, così come si sono rivelate inferiori allo stesso primo capitolo di Spider-Man.

Va comunque sottolineato che entrambi i giochi avevano dalla loro un lancio anche su PS4, piattaforma molto più diffusa e che continua a essere utilizzata ancora oggi.

Inoltre, i numeri analizzati fino a questo momento non solo riguardano esclusivamente il Regno Unito, ma non tengono ancora conto dei dati digitali: i numeri di PlayStation Store non sono stati ancora rilasciati da Sony, motivo per il quale possiamo definire quella attuale solo un'analisi parziale.

In ogni caso, Insomniac e Sony possono sicuramente gioire per l'accoglienza ottenuta da Marvel's Spider-Man 2, che potrebbe presto battere nuovi impressionanti record.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato come ad oggi sia uno dei migliori videogiochi disponibili per i fan Marvel, oltre che una delle migliori esclusive PS5 in circolazione.