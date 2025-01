Marvel Snap torna online negli USA dopo il ban, ma dice addio ai proprietari di TikTok

Il ban negli USA a TikTok — poi revocato per effetto di una deroga concessa dal nuovo governo — ha creato conseguenze inaspettate anche per i giocatori americani di Marvel Snap, rimasto offline negli USA per un'intera giornata.

Il gioco di carte con i più amati supereroi e cattivi dell'universo Marvel è rimasto di fatto irraggiungibile per un'ampia fetta di utenti proprio a causa della sospensione a tutti i servizi di ByteDance, con enfasi in particolar modo sul social media.

Marvel Snap è rimasto coinvolto in una specie di fuoco incrociato: il titolo è stato infatti pubblicato da Nuverse, compagnia di proprietà proprio di chi possiede TikTok.

Con la revoca del ban è potuto tornare online anche Marvel Snap, ma come riportato da PCGamer il team di sviluppo non vuole farsi trovare impreparato: Second Dinner Studios ha infatti già annunciato l'intenzione di trovare un nuovo publisher, dicendo ufficialmente addio a Nuverse.

L'annuncio è arrivato tramite i canali social degli autori del videogioco, al fine di tranquillizzare gli appassionati e confermando che le ricerche per un nuovo partner sono già in corso.

Sicuramente è decisamente insolito che un annuncio di questo tipo arrivi quando sono ancora in corso accordi tra sviluppatori e publisher, ma è evidente che il rischio di trovarsi banditi da un mercato importante come quello statunitense ha richiesto quella che possiamo chiamare una vera e propria misura d'emergenza.

Ovviamente precisiamo che questi interventi non hanno coinvolto in alcun modo gli utenti italiani, dato che non c'è alcun ban in corso sul nostro territorio per i servizi di proprietà di ByteDance.

In ogni caso, questa mossa servirà non solo a impedire che torni offline negli Stati Uniti, ma anche a prevenire potenziali azioni di altri paesi che, sulla scia del governo americano, potrebbero decidere di adottare sospensioni simili.

Vi terremo come sempre aggiornati nel caso di ulteriori novità: se volete supportare il nostro lavoro e amate l'universo Marvel, potete acquistare tanti gadget dedicati su Amazon.