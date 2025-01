TikTok bannato negli USA, ma a rimetterci è anche un gioco Marvel

Colpo di scena per i fan di Marvel Snap: il popolare gioco di carte digitale è stato improvvisamente rimosso dagli App Store e reso inaccessibile negli Stati Uniti.

Il card game digitale ispirato ai supereroi della Casa delle Idee, che hanno invaso anche Amazon, avrebbe quindi al momento finito la sua corsa.

Un evento che ha lasciato di stucco la community di giocatori, che non aveva ricevuto alcun preavviso. Sebbene il titolo fosse uno dei più apprezzati nel panorama mobile e disponibile anche su piattaforme come Steam, ora è del tutto inutilizzabile negli USA.

Come riportato anche da ComicBook, la sera del 18 gennaio, i giocatori che hanno provato a lanciare il gioco si sono imbattuti in un messaggio inequivocabile:

«Una legge che vieta Marvel Snap è stata approvata negli Stati Uniti. Purtroppo, ciò significa che non puoi utilizzare Marvel Snap per ora. Stiamo lavorando per ripristinare il servizio. Resta sintonizzato!»

Anche se il gioco è ancora scaricabile su Steam, non è giocabile nemmeno su questa piattaforma.

Perché è stato vietato Marvel Snap? Il perché è semplice: lo sviluppatore, Nuverse, appartiene a ByteDance, la stessa compagnia cinese proprietaria di TikTok.

Questa connessione ha scatenato il problema: come TikTok, anche Marvel Snap è stato vittima di un ban negli Stati Uniti per motivi di sicurezza nazionale.

Le autorità americane avevano dato un ultimatum a ByteDance: vendere le sue proprietà a entità americane o affrontare il divieto. La compagnia ha rifiutato di cedere il controllo, portando al blocco di TikTok, Marvel Snap e altre applicazioni di sua proprietà.

Secondo le indiscrezioni, questa situazione potrebbe essere temporanea. Le discussioni tra ByteDance e le autorità americane sono ancora in corso, e sembra che ci siano possibilità di trovare un compromesso.

TikTok ha dichiarato di essere al lavoro per collaborare con il presidente eletto Donald Trump (la cui inaugurazione è prevista per il 20 gennaio) per ottenere una proroga e scongiurare definitivamente il ban.

Se tutto andrà come previsto, Marvel Snap e gli altri servizi di ByteDance potrebbero tornare operativi già la prossima settimana. Tuttavia, la vicenda rimane complessa e legata a tensioni geopolitiche che potrebbero riservare ulteriori colpi di scena.

Se volete saperne di più sul gioco, recuperare in ogni caso la nostra recensione.