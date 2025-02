Switch 2 già in vendita a cifre folli (ma non legalmente)

A pochi mesi dall’uscita ufficiale, Nintendo Switch 2 sembra essere già protagonista del mercato nero in Cina, dove alcune unità sarebbero in vendita a cifre astronomiche.

Secondo quanto riportato sul subreddit dedicato alla console (via Wccftech), un utente dei forum di Xiahongshu – lo stesso che lo scorso anno ha diffuso il primo CAD model del design della console, poi rivelatosi accurato – ha condiviso uno screenshot di una conversazione con un venditore del mercato nero.

Il prezzo? 290.000 RMB, circa 39.780 dollari. Ma chi comprerebbe una Nintendo Switch 2 a quasi 40.000 dollari? Sapevamo già che la console era finita nelle mani sbagliate, ma il prezzo è davvero da mal di testa.

A prima vista, sembra folle pensare che qualcuno possa sborsare circa 40.000 dollari per una console che, ufficialmente, non è ancora disponibile sul mercato (la prima invece lo è da un pezzo e la trovate su Amazon).

Tuttavia, il target di questi venditori non è l’utente comune, ma le aziende di accessori e periferiche, che hanno tutto l’interesse a mettere le mani su un’unità prima del lancio ufficiale.

Il motivo è semplice: testare i loro prodotti in anticipo e arrivare sul mercato con accessori compatibili già pronti.

Se questo schema vi suona familiare, è perché non è la prima volta che accade. Anche in passato, prototipi di console e smartphone sono finiti nelle mani sbagliate prima dell’uscita ufficiale, con prezzi da capogiro che solo le aziende possono permettersi.

In questo caso, il venditore cinese potrebbe aver trovato un modo per ripagare l’investimento sostenuto nell’acquisto della console illegale.

Resta però un grande dubbio: queste Nintendo Switch 2 sono reali? Non esiste una conferma ufficiale, e la fonte di questa notizia – seppur attendibile in passato – potrebbe non avere davvero tra le mani un’unità funzionante.

Quel che è certo è che l’hype attorno a Switch 2 sta crescendo esponenzialmente. Nintendo ha già annunciato un Direct il 2 aprile, in cui ci si aspetta che vengano svelati nuovi dettagli sulla console.

Questa vicenda è in ogni caso un’ulteriore conferma di quanto sia insaziabile la fame di informazioni su Nintendo Switch 2. Il fatto che qualcuno sia disposto a pagare cifre simili per un’unità non ancora ufficialmente annunciata dimostra quanto sia forte il desiderio di metterci sopra le mani.

Ma una cosa è certa: il mercato nero ha già deciso che la console vale oro.