Le skin di Marvel Rivals saranno più economiche, più o meno

Come ogni hero shooter, anche Marvel Rivals ha la sua quantità di skin cosmetiche che costano ovviamente un bel quantitativo di valuta sonante, o comunque richiedono una gran fatica per poter essere sbloccate.

Molti utenti si sono lamentati della cosa, e NetEase ha deciso di ascoltare la community con i prossimi aggiornamenti che renderanno più facile collezionare tutte le skin dedicate agli eroi e cattivi Marvel.

Come riporta PCGamesN, NetEase ha iniziato a svelare i dettagli della stagione 1.5 di Marvel Rivals, introducendo cambiamenti significativi al sistema economico del gioco. Tra le novità più importanti, i giocatori potranno finalmente convertire i loro Chrono Tokens inutilizzati in Units, una modifica attesa da tempo.

In Marvel Rivals esistono tre valute di gioco: i Chrono Tokens che si ottengono tramite sfide giornaliere e mensili e si usano per sbloccare oggetti nel battle pass, i Latex acquistabili con valuta reale e le Units che si possono usare nel negozio premium.

Fino ad ora, i Chrono Tokens diventavano inutilizzabili una volta completato il battle pass, ma con l’aggiornamento di metà stagione, NetEase permetterà ai giocatori di convertirli in Units.

Il direttore creativo Guangyun Chen ha spiegato l'entità delle modifiche in un nuovo video: «Abbiamo ascoltato il vostro feedback riguardo all’eccesso di Chrono Tokens e alla frustrazione di non poterli utilizzare dopo aver completato il battle pass. Per questo siamo entusiasti di annunciare un nuovo sistema di conversione.»

Il tasso di conversione non è ancora noto, ma se non altro ci sarà una maggiore flessibilità per i giocatori nella gestione delle risorse di gioco.

Per quanto riguarda le modalità PvE, altrettanto richieste dai giocatori, NetEase però ha dato delle notizie non molto felici per chi stava aspettando novità in questo senso.

Forse arriverà per lo sbarco su Nintendo Switch 2? Gli sviluppatori stanno già lavorando con il dev kit della nuova console, in preparazione di un porting.