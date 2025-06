Sono tante le novità in Mario Kart World, e tra queste c'è anche una opzione di rewind in stile Forza Horizon, con cui è possibile tornare indietro nel tempo in una gara o nella modalità corsa libera.

Questa meccanica permette ai giocatori di premere un singolo pulsante per "riavvolgere" il tempo solo per il proprio kart, mentre il resto della corsa prosegue normalmente. Un modo ottimo per poter imparare bene i circuiti o riprovare una sfida senza ricominciarla da capo, utile per tutti i giocatori sia novizi che esperti.

Forse un po' troppo utile perché, come stanno segnalando tanti utenti online, permette anche di schivare gli attacchi più devastanti come il famigerato guscio blu.

Se in passato l'unico modo per schivare un guscio blu era avere la fortuna di possedere un fungo o, più raramente, un super clacson, ora si può fare senza il bisogno di usare oggetti specifici.

Come evidenziato da molti utenti online (tramite The Gamer) ora è possibile semplicemente usare il rewind.

Lo potete vedere in una di queste testimonianze su X, in cui i giocatori stanno dimostrando quanto è facile evitare il famigerato attacco.

Poiché il tempo si riavvolge solo per il giocatore che utilizza la funzione rewind, è possibile sfruttarla astutamente per evitare completamente gli oggetti in arrivo

Sebbene sia comunque necessario un tempismo discreto per evitare l'onda d'urto, è decisamente più semplice rispetto all'uso di un fungo o all'atto di sperare in un super clacson.

Di fatto, sapere di poter utilizzare il rewind in qualsiasi momento toglie gran parte della tensione nelle gare, visto che è possibile sempre tornare indietro e schivare gli attacchi. Da un lato è bene lasciare da parte la tensione di videogiochi come Mario Kart 8 Deluxe, dove una intera perfect run di un campionato poteva essere rovinata da un attacco all'ultima curva. Dall'altro è inevitabile che sia una piccola crepa nella struttura di gameplay solitamente granitica di Mario Kart.

A costo di specificare l'ovvio è importante sottolineare che la funzione rewind è esclusiva delle modalità single-player offline. Quindi non potrà essere sfruttata per rovinare le gare multigiocatore competitive.

Vedremo quanto questa meccanica impatterà sul divertimento di Mario Kart World e della sua rinnovata vena esplorativa. Anche perché stanno arrivando dei rivali, quindi Nintendo dovrà stare attenta.