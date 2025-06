La strada di Mario Kart World sarà lunghissima, e oggi Nintendo ha pubblicato la patch 1.1.1 che mira a risolvere i primi problemi presenti all'interno del titolo di esordio di Nintendo Switch 2.

L'aggiornamento è disponibile da questo momento per tutti i possessori del racing game, e porta con sé una serie di miglioramenti cruciali, in particolare diverse correzioni per i persistenti problemi di connessione che hanno afflitto il gioco sin dal suo lancio.

Le note della patch 1.1.1 per Mario Kart World indicano la risoluzione di un problema che causava l'arresto improvviso durante il gioco online. Sono stati corretti anche gli errori di connessione che potevano verificarsi giocando con gli amici nelle modalità Battaglia, Gara VS e, ovviamente, gioco online.

Precedenti iterazioni della serie, come Mario Kart 8 Deluxe, avevano affrontato problemi simili nel corso della loro vita, specialmente nel gioco locale con più console, una criticità meno presente ai tempi del Nintendo 3DS.

L'auspicio è che Nintendo riesca a eliminare rapidamente tutti i glitch multiplayer di Mario Kart World. Il titolo è un pilastro fondamentale per l'anno di lancio della Switch 2 e si prevede che i fan continueranno a giocarci per l'intera durata della console.

E i fan da soddisfare sono tanti, perché le vendite del gioco sono veramente altissime e hanno creato una base di utenti che dovrà rendere vivo Mario Kart World da qui ai prossimi anni. Secondo le rilevazioni, il titolo ha raggiunto quota 782.566 copie vendute nei primi tre giorni di disponibilità commerciale, conquistando immediatamente la vetta delle classifiche settimanali dal 2 all'8 giugno.

Questi risultati assumono una dimensione ancora più impressionante se confrontati con le performance storiche di altri titoli di lancio Nintendo, in particolare con The Legend of Zelda: Breath of the Wild, che accompagnò il debutto della Switch originale nel 2017 con 193.060 copie fisiche nei primi tre giorni sul territorio giapponese.