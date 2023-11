Mario Kart 8 Deluxe Pass Percorsi finalmente in SCONTO!

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Se avete già spolpato l'ottimo Mario Kart 8 Deluxe, non potete perdervi il corposo upgrade del Pass percorsi aggiuntivi, proposto in sconto da Amazon nella sua versione pacchettizzata.

Mario Kart 8 Deluxe Pass percorsi aggiuntivi, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Pass percorsi aggiuntivi è un acquisto imprescindibile per ogni fan di Mario Kart 8 Deluxe, in quanto esso va praticamente a raddoppiare il numero di piste presenti nel gioco, oltre ad aggiungere nuovi piloti, tra ritorni e personaggi inediti.

Questa versione pacchettizzata, oltre ad avere un valore collezionistico in sé, aggiunge alcuni bonus fisici, vale a dire delle spille, card illustrate e degli sticker.

Considerando il prezzo davvero ridotto, l'acquisto è praticamente obbligato per qualsiasi possessore di Mario Kart 8 Deluxe, e può essere un ottimo regalo di Natale per chiunque in vista delle feste, che garantirà ore di divertimento in compagnia.

