Manca poco a Final Fantasy VII Rebirth PC: ecco quando sarà disponibile

Dopo una lunga attesa anche la community PC potrà finalmente provare Final Fantasy VII Rebirth, e ora Square Enix ci ha anche spiegato nel dettaglio l'orario che ci permetterà di iniziare a scaricare la corposa avventura.

Il tanto atteso e discusso sequel di Final Fantasy VII Remake (lo trovate su Amazon) è pronto a sbarcare su PC. I giocatori potranno ritrovare Cloud e i suoi compagni e proseguire l'avventura di Cloud Strife su Steam ed Epic Games Store a partire da giovedì 23 gennaio.

L’uscita di Final Fantasy VII Rebirth su PC avverrà contemporaneamente in tutto il mondo, come spesso accade in questi casi e comunicato da Square Enix.

Ecco quando verrà sbloccato Final Fantasy VII Rebirth su PC in base ai vari fusi orari:

6:00 PST per la costa occidentale degli Stati Uniti

9:00 EST per la costa orientale degli Stati Uniti

14:00 GMT per il Regno Unito

15:00 CET per l’Europa occidentale (Parigi)

23:00 JST per il Giappone

1:00 AEDT del 24 gennaio per la costa orientale dell’Australia

Ora che il titolo arriverà anche su una piattaforma così importante ed estesa, come quella PC, potremmo anche scoprire se Final Fantasy VII Rebirth sia stato o meno un flop come molti hanno ipotizzato.

Nell'attesa del download, e della nostra recensione della versione PC che arriverà senz'altro nei prossimi giorni, vi proponiamo nuovamente la nostra analisi della versione PS5.

Nella recensione di Final Fantasy VII Rebirth avevamo detto che «rappresenta il modo migliore per portare questa iconica serie nell'era moderna, restituendo al grande pubblico le vecchie sensazioni di un tempo mentre si introducono nuovi sistemi di gioco che ci auguriamo possano essere la base per tutti gli altri capitoli che verranno.»

Come il terzo capitolo della saga che, insieme a Rebirth, sarà un gioco sicuramente multipiattaforma e potrebbe arrivare addirittura su Nintendo Switch 2, prima o poi.