L'editore 2K Games ha deciso di inaugurare una promozione molto interessante per tutti i giocatori: da questo momento potete infatti recuperare l'intera trilogia di Mafia a prezzi praticamente stracciati, incluso ovviamente l'amatissima Definitive Edition del primo capitolo.
La promozione intende celebrare il 23esimo anniversario della saga, proponendovi offerte "che non potrete rifiutare": tutti e 3 i capitoli della trilogia sono infatti disponibili ad appena 5,99€ l'uno, su tutte le principali piattaforme di gioco.
L'offerta è infatti disponibile su Steam, PlayStation Store e su Xbox Store (in quest'ultimo caso, con offerte vincolate all'iscrizione a Xbox Game Pass), in base alle vostre piattaforme di gioco preferite: un'occasione semplicemente irrinunciabile per scoprire questa grande saga.
Potrebbe essere anche l'occasione perfetta per chi ha già acquistato l'ultimo capitolo Mafia Terra Madre (lo trovate su Amazon) o se è ancora indeciso se aggiungerlo alla sua collezione, familiarizzando così con l'intera saga.
A tal proposito, segnaliamo che esiste anche un'offerta speciale sull'intera trilogia: per un periodo limitato potrete fare vostro Mafia Trilogy a soli 11,99€ su PlayStation Store, mentre su Steam è disponibile a 12,03€. Sfortunatamente, non sembrano essere state applicate offerte simili per le console Xbox, dove invece potrete semplicemente acquistare i capitoli singoli a prezzi speciali.
La promozione resterà valida ufficialmente fino all'8 settembre 2025, anche se su PlayStation Store rimarrà disponibile fino all'11 settembre, dato che si tratta di una promozione legata agli ultimi sconti settimanali.
Potete trovare tutti i dettagli dell'offerta dirigendovi alla pagina ufficiale su Steam dedicata agli sconti sul franchise, che trovate al seguente indirizzo. Un dettaglio interessante è che potrebbe esservi offerto uno sconto più generoso su Mafia Trilogy, qualora uno dei tre capitoli della trilogia sia già in vostro possesso.
Nel frattempo, se siete curiosi di saperne di più sull'ultimo capitolo della saga, vi lasciamo alla nostra recensione dedicata.