L'unità disco di PS5 cala di prezzo, nonostante i rincari della console

L'inizio della settimana di Pasqua non è stato esattamente quello che si aspettavano i fan: Sony ha infatti deciso di regalare un brutto risveglio ai suoi appassionati, annunciando l'ennesimo rincaro di prezzo di PS5.

Da oggi PS5 Digital costerà infatti 50 euro in più, arrivando dunque al prezzo di 499.99€: considerando che a inizio generazione veniva proposta a ben 100 euro in meno, si tratta di un aumento decisamente considerevole.

Tuttavia, sul PlayStation Blog è arrivata anche una piccola buona notizia per chi ha già acquistato le console: da oggi 14 aprile le Unità Disco PS5 costeranno ben 40 euro in meno, dato che Sony ha deciso di calarne il prezzo.

Questo significa che il lettore ottico per la console ora potrà essere acquistato a 79.99€ complessivi, contro i 119.99€ precedenti: una mossa decisamente difficile da spiegare, considerando che Sony ha provato a difendere l'aumento di prezzo di PS5 digital con contesti economici in continuo mutamento e impegnativi.

Anche perché questo accende inevitabilmente un interrogativo: come mai Sony può abbassare il prezzo del lettore ottico, ma non può fare altrettanto con le sue console che invece non fanno altro che costare di più?

La mia teoria è che il reale obiettivo di Sony sia rendere più appetibile l'acquisto di PS5 Pro: la console più potente ha un costo decisamente elevato (anche se la trovate scontata su Amazon), soprattutto considerando che l'Unità Disco deve essere acquistata a parte.

Abbassarne il prezzo potrebbe dunque incentivare gli utenti ad acquistarla, ma paradossalmente anche l'aumento di PS5 Digital potrebbe servire a fare altrettanto, abbassando la cerniera di prezzo che separa le due console: non è così strano immaginare che i giocatori, messi di fronte a una scelta, potrebbero essere incentivati a fare un investimento maggiore.

Ad ogni modo, se siete interessati all'Unità Disco, probabilmente vi converrà tenere d'occhio i vostri principali negozi di fiducia nelle prossime ore, dato che la riduzione di prezzo sarà implementata già da oggi. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori novità.