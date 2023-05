Lords of the Fallen, ecco i requisiti del "rivale" di Dark Souls

Lords of the Fallen ha da subito l'attenzione dei fan, visto e considerato che il gioco “sfida” la serie di Dark Souls.

L'erede della saga dark fantasy di FromSoftware (che trovate anche su Amazon) sta per ricevere un riavvio di nome e di tatto, il quale vedrà la luce entro fine 2023.

Advertisement

Annunciato ufficialmente in occasione della scorsa Gamescom, Lords of the Fallen è infatti un rilancio del gioco omonimo uscito nel 2014, sviluppato per l'occasione da CI Games.

Ora, dopo aver scoperto da pochi giorni la data di uscita ufficiale del gioco, è il turno dei requisiti minimi e raccomandati.

Come riportato anche da DSOGaming, infatti, CI Games ha rivelato i requisiti di sistema ufficiali per il suo prossimo soulslike basato su Unreal Engine 5.

MINIMI:

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

Processore: intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600

Memoria: 8 GB RAM

Grafica: 6GBs VRAM | NVIDIA GTX-1060 | AMD Radeon RX 590

DirectX: Version 11

Network: Connessione Internet

Spazio disponibile: 45 GB

Note addizionali: 720p Impostazioni di bassa qualità | SSD (Preferito) | HDD (Supportato)

RACCOMANDATI:

Sistema Operativo: Windows 10 64bit

Processore: intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

Memoria: 16 GB RAM

Grafica: 8GBs VRAM | NVIDIA RTX-2080 | AMD Radeon RX 6700

DirectX: Version 12

Network: Connessione Internet

Spazio disponibile: 45 GB

Note addizionali: 1080p Impostazioni ad alta qualità | SSD Richiesto

Per giocare a 720p con impostazioni di qualità basse, lo sviluppatore suggerisce di utilizzare un Intel i5 8400 o AMD Ryzen 5 2600 con 8 GB di RAM e una NVIDIA GTX-1060 o AMD Radeon RX 590. Sorprendentemente, il gioco supporterà sia le API DX11 che DX12.

Per giocare invece a 1080p con impostazioni elevate, CI Games raccomanda una NVIDIA RTX-2080 o una AMD Radeon RX 6700. A quanto pare, il gioco non sarà affamato di VRAM come i recenti titoli per PC. Lo sviluppatore raccomanda 8GB di VRAM per 1080p/impostazioni elevate.

Lords of the Fallen utilizzerà il Chaos Physics per una simulazione avanzata di vestiti, catene, capelli, cinture e molto altro ancora.

Il gioco sfrutterà inoltre la GI Lumen, oltre al fatto che Hexworks ha creato il proprio set di strumenti personalizzati all'interno di Unreal Engine 5 per consentire la creazione di due ambienti affiancati.

Staremo a vedere se ciò basterà a Lords of the Fallen per renderlo di fatto il "secondo punto di riferimento" del genere.

Restando in tema soulslike, giorni fa sono nuovamente crollate le speranze di vedere un giorno un remake o una remastered di Bloodborne.

Oltre al fatto, stando alle ultime informazioni, anche l'atteso DLC di Elden Ring non sarebbe proprio dietro l'angolo.