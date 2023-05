Logitech G915 Lightspeed TKL a meno di 160€! -41%

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sulle tastiere gaming.

Tra i tanti prodotti in promozione, vi segnaliamo la Logitech G915 Lightspeed TKL, che attualmente potete portarvi a casa a soli 159,99€, con uno sconto del 41% e un risparmio reale di 109€.

La tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed TKL è dotata della tecnologia Lightspeed, offrendo prestazioni di livello professionale e flessibilità senza il bisogno di cavi. Inoltre, la tastiera ha una durata della batteria fino a 40 ore con una singola ricarica completa.

Una delle funzionalità più affascinanti della tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed TKL è l'illuminazione Lightsync RGB, che si sincronizza con contenuti di qualsiasi tipo. Grazie al software Logitech G HUB, è possibile personalizzare ogni tasto o creare animazioni personalizzate con oltre 16,8 milioni di colori.

La tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed TKL è dotata di switch meccanici a profilo ribassato, che offrono la velocità, l'accuratezza e le prestazioni di uno switch meccanico ma con metà dell'altezza. In termini di design, la tastiera gaming Logitech G915 Lightspeed TKL è compatta e priva di tastierino numerico, garantendo più spazio per l'utilizzo del mouse. Il ricevitore USB può essere riposto sul retro del dispositivo per un trasporto ancora più semplice.

