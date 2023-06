Logitech G413 Carbon, ottima tastiera gaming, con uno sconto del 27%!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, martedì 20 giugno 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo la tastiera gaming Logitech G413 Carbon, che attualmente potete portarvi a casa a soli 79,99€, rispetto agli usuali 109,99€ di listino, per un risparmio reale di 30€ e uno sconto del 27,27%.

La tastiera gaming meccanica Logitech G413 Carbon combina estetica raffinata e prestazioni superiori. Realizzata con un corpo superiore in lega di alluminio presenta un design sottile e robusto. Nonostante la sua essenzialità, offre funzionalità avanzate come tasti retroilluminati, funzionalità multimediali e connessione passthrough USB.

La tastiera gaming Logitech G413 Carbon è equipaggiata con gli switch meccanici avanzati Romer-G, progettati per garantire risposte rapide e resistenza nel tempo. Essi offrono una velocità del 25% superiore rispetto agli switch standard della concorrenza, garantendo prestazioni eccellenti e silenziosità.

L'illuminazione dei tasti della tastiera gaming Logitech G413 Carbon è un altro punto di forza del prodotto: i tasti sono sempre ben visibili, senza essere mai distrattivi, rendendoli ideali per le sessioni di gioco notturne. Infine, la tastiera gaming Logitech G413 Carbon offre un cavo passthrough USB dedicato, che consente di connettere dispositivi esterni per la ricarica o un mouse.

Oltre alla tastiera gaming Logitech G413 Carbon menzionata in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

