Sony ha aperto l’estate videoludica col botto: lo State of Play 2025 ha segnato un record storico di spettatori in diretta, raggiungendo oltre 2,2 milioni di utenti simultanei.

Un traguardo mai raggiunto prima per la serie di eventi digitali targata PlayStation.

Stando ai dati di Streams Charts, questa edizione dello State of Play si posiziona al terzo posto tra gli eventi gaming/tech più seguiti del 2025, superata solo da due Nintendo Direct (compreso, ovviamente, il reveal della nuova Nintendo Switch 2, che trovate su Amazon).

Durante la diretta, Sony ha presentato una carrellata di titoli molto attesi come 007: First Light, Marvel Tokon: Fighting Souls, Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Romeo is a Dead Man e Silent Hill f, dando ufficialmente il via alla settimana del Summer Game Fest.

Come sottolineato anche da Push Square, lo State of Play non è stato il livestream Sony più visto in assoluto (quel primato spetta ancora al reveal di PS5 con oltre 44 milioni di visualizzazioni totali), ma resta l’edizione più seguita in tempo reale di sempre per la serie.

Un altro elemento interessante è stata la forte presenza di sviluppatori giapponesi nel palinsesto, tra cui Capcom, Konami, Square Enix, ArtPlay, Grasshopper Manufacture e Team Ninja. Al contrario, pochi i titoli first-party, lasciando intendere che i progetti interni di Sony potrebbero essere riservati per un altro evento più in là nel corso dell’anno.

Lo State of Play di quest’anno ha puntato tutto su un pubblico appassionato e maturo, privilegiando titoli d’azione e atmosfere cupe, spesso destinati a una fascia 18+.

Il record di spettatori conferma una cosa: Sony, pur senza i suoi franchise più noti in primo piano, ha ancora il polso del pubblico hardcore. Una mossa strategica, forse anche per differenziarsi dal tono più “mainstream” delle altre conferenze estive. E a voi, è piaciuto?