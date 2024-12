Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà più grande di quanto pensate

SEGA è ormai quasi pronta al lancio di Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii il 21 febbraio per PC (Steam), PS4/PS5 e Xbox One/Xbox Series X|S, ma cosa possiamo aspettarci da questa scorribanda "marittima" dell'amatissimo franchise Yakuza? A quanto pare, un'avventura più grande di quella che abbiamo vissuto nel precedente e apprezzato Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name.

Nonostante, infatti, Like a Dragon Gaiden sia stato ben accolto dai fan per le sue "dimensioni" contenute, il team di sviluppo RGG Studio ha rivelato che Pirate Yakuza in Hawaii avrà un volume di contenuti maggiore: non che sia stato progettato tenendo a mente di creare qualcosa di "più grande", ma è semplicemente così che è venuto naturale.

A farlo sapere è stato il direttore Masayoshi Yokoyama, che ha sottolineato come l'aumento non sia stato intenzionale, ma piuttosto una conseguenza naturale dello sviluppo della storia.

Yokoyama ha chiarito che il volume di un gioco è determinato dalla lunghezza della sua trama principale, e in questo caso la storia di Pirate Yakuza in Hawaii è risultata 1,3 volte più lunga di quella di Gaiden.

«La mappa è enorme, ci sono molti luoghi da visitare e ci sono ancora funzionalità che non abbiamo annunciato», ha spiegato Yokoyama, sottolineando il perché possiamo aspettarci un gioco di dimensioni leggermente superiori rispetto a Gaiden.

Vi ricordiamo che Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii sarà disponibile dal 21 febbraio 2025 per PC (Steam), PS4/PS5 e Xbox One/Xbox Series X|S.

Il gioco sarà uno spin-off di Infinite Wealth incentrato sul personaggio di Majima, quindi non immaginatelo comunque come un nuovo episodio "principale" dell'amato franchise di Ryu Ga Gotoku Studio. Se siete interessati, comunque, potete prenotarlo su Amazon.