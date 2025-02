Lies of P Overture, il DLC sarà un prequel: ecco primi dettagli e finestra di lancio

Uno degli annunci arrivati durante lo State of Play che ha colpito maggiormente gli appassionati è stato sicuramente Lies of P Overture, il DLC che finalmente si è mostrato agli occhi del pubblico.

Gli sviluppatori hanno infatti svelato il primo trailer di annuncio, che vi riproponiamo di seguito, confermando anche alcuni primi importanti dettagli della storia: nello specifico, ora sappiamo che Overture sarà a tutti gli effetti un prequel degli eventi narrati nella storia.

Con un messaggio ufficiale pubblicato sul PlayStation Blog, il director Ji Won Choi ha anche condiviso alcuni primi dettagli sulla trama del DLC, spiegandoci cosa potremo aspettarci da questa espansione:

«Come potete constatare dal titolo, Lies of P: Overture vi riporterà indietro nel tempo per scoprire la storia segreta di Krat. Ricordate il momento in cui l’ambizioso capolavoro di Geppetto si è svegliato nel bel mezzo della ribellione dei burattini, un massacro che ha devastato l’intera città? Tornerete indietro nel tempo e vivrete lo straziante viaggio che ha portato a quel momento fatale. Con Lies of P: Overture, miriamo a rifinire, forgiare e completare la storia come l’abbiamo immaginata sin dall’inizio».

L'idea sembrerebbe dunque quella di sfruttare il DLC per realizzare una "edizione definitiva" di Lies of P, completando la storia del sorprendente soulslike (che potete recuperare su Amazon) e rivelando retroscena molto interessanti della storia di Pinocchio.

Nello specifico, il director fa un paragone con le "Director's Cut" che si vedono spesso per le grandi produzioni cinematografiche, anticipando che allo stesso modo l'obiettivo di Neowiz è realizzare una «edizione potenziata» di Lies of P.

Al momento non è stata ancora annunciata una data d'uscita definitiva per Lies of P Overture, ma adesso sappiamo che il lancio è previsto nel corso dell'estate 2025: ormai è solo questione di attendere qualche mese aggiuntivo.

L'espansione di Lies of P non è stata ovviamente l'unica novità dello State of Play: potete trovare tutti gli annunci e i trailer nel nostro recap dedicato.