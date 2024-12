LEGO Store: Ultimo giorno per ottenere i doppi punti!

LEGO Store ha lanciato una promozione imperdibile per i membri del programma LEGO Insiders, offrendo doppi punti fedeltà su tutti gli acquisti effettuati tra il 6 e il 10 dicembre 2024. Se siete appassionati di costruzioni o state cercando il regalo perfetto per il Natale, questa è l’occasione ideale per incrementare il vostro saldo punti e ottenere un vantaggio esclusivo.

Questa iniziativa permette di accumulare il doppio dei punti per ogni euro speso, rendendo più veloce il raggiungimento di premi e buoni sconto riservati ai membri del programma. I punti raccolti possono essere convertiti in sconti per futuri acquisti o utilizzati per riscattare vantaggi esclusivi, trasformando ogni spesa in un'opportunità di risparmio.

Doppi punti LEGO, perché approfittarne?

Il programma LEGO Insiders, completamente gratuito, è pensato per premiare la fedeltà dei suoi iscritti. Ogni euro speso durante questa promozione genera il doppio dei punti, accelerando il percorso verso sconti e premi esclusivi. Che si tratti di arricchire la vostra collezione o di acquistare il set dei vostri sogni, questo è il momento perfetto per approfittarne.

Acquistare ora significa ottenere il massimo valore dai vostri acquisti, accumulando velocemente un numero significativo di punti. Ogni euro speso si traduce in un doppio vantaggio, rendendo questa offerta particolarmente vantaggiosa per gli appassionati e per chi desidera ottimizzare le proprie spese in vista delle festività.

Ma attenzione: questa promozione termina oggi, 10 dicembre 2024! Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica per guadagnare doppi punti LEGO e ottenere il massimo dai vostri acquisti. Effettuate i vostri acquisti online sul sito ufficiale LEGO per sfruttare questa promozione prima che scada.

