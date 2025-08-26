La leggendaria Perla Nera rinasce in mattoncini: il galeone di Jack Sparrow solca nuovamente i mari LEGO!

L'imponente veliero che ha fatto sognare generazioni di spettatori nei film "Pirati dei Caraibi" torna a prendere vita, questa volta sotto forma di un sofisticato set LEGO da collezione.

La nave pirata di Capitan Jack Sparrow entra nella linea LEGO Icons per costruttori e collezionisti adulti con un modello che cattura ogni dettaglio dell'iconico galeone, dalle lacere vele nere fino ai minuziosi interni.

Composto da 2.862 pezzi e con incluse ben otto minifigure dell'equipaggio originale, questa nuova interpretazione si propone come pezzo da esposizione per appassionati adulti che desiderano riportare a casa un frammento della magia cinematografica dei Caraibi.

Il modello si distingue per la cura maniacale dei particolari e per le diverse possibilità di esposizione.

La Perla Nera può infatti essere mostrata in due configurazioni distinte: "in navigazione", con lo scafo inclinato grazie a un supporto dedicato che simula l'assetto della nave spinta dal vento, oppure "in acqua", dividendo lo scafo lungo la linea di galleggiamento per creare l'illusione del galeone che solca le onde.

Una icona piratesca riprodotta in dettaglio

L'attenzione ai particolari rende questo set un'autentica replica in miniatura del celebre vascello. I costruttori troveranno cannoni funzionanti azionabili tramite apposite manopole, una ruota del timone meccanicamente collegata al timone di poppa e un ponte di coperta apribile che svela interni arredati con sorprendente fedeltà. I quartieri del capitano includono dettagli come candelabri e persino una mela, elemento ricorrente nella mitologia della saga.

L'equipaggio è rappresentato al completo con minifigure di personaggi fondamentali: oltre all'immancabile Jack Sparrow, troviamo Will Turner, Gibbs, Cotton, Anamaria, Marty, Elizabeth Swann e il temibile Capitan Barbossa. Non manca nemmeno la tradizionale polena a prua, realizzata con una minifigure dedicata, e una scialuppa removibile per eventuali abbordaggi o fughe precipitose.

Ogni vela strappata, ogni cannone, ogni dettaglio racconta una storia di avventure nei sette mari.

I numeri del set

Ecco le caratteristiche del set:

Gli iscritti al programma LEGO Insiders che acquisteranno il set tra il 12 e il 18 settembre (salvo esaurimento scorte) potranno ottenere in omaggio il set LEGO Bussola di Capitan Jack Sparrow

La "Perla Nera" precedente

La Perla Nera non è nuova al mondo dei mattoncini. Nel 2011, durante il periodo di lancio dei set legati al franchise cinematografico, LEGO aveva già realizzato versioni della celebre nave

insieme ad altri vascelli iconici come la Queen Ann's Revenge di Barbarossa

e, nel 2017, la Silent Mary del temibile Capitan Salazar

Questa nuova interpretazione si distingue però per la scala e la ricchezza di dettagli (parliamo di ben 2.058 pezzi in più rispetto ai soli 804 della versione precedente), posizionandosi come complemento ideale ad altri modelli navali della linea LEGO Icons, come quello della Endurance lanciata alcuni mesi fa.

Per gli appassionati di modellismo navale e di cinema, questo set rappresenta un perfetto connubio tra due passioni. La possibilità di esporre la nave in diverse configurazioni aggiunge un elemento di versatilità che trasforma il modello in un vero e proprio pezzo da conversazione (oltre che da collezione), capace di catturare l'attenzione in qualsiasi ambiente. I 2.862 pezzi promettono ore di costruzione meticolosa, offrendo quel senso di soddisfazione che solo i set LEGO più complessi sanno regalare.