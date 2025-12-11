Il mondo LEGO City si prepara ad accogliere una nuova flotta di veicoli che promette di rivoluzionare le strade, i cantieri e perfino le piste aeroportuali della celebre metropoli in miniatura. A partire dal primo gennaio 2026, una ventina di nuovi mezzi della linea Great Vehicles farà il suo ingresso nei negozi specializzati e sullo store ufficiale del marchio danese, portando con sé una varietà sorprendente di funzioni realistiche e possibilità di gioco. Si va dai giganteschi camion dei pompieri aeroportuali alle compatte auto sportive elettriche, passando per veicoli della vita quotidiana come taxi e food truck.

LEGO City 60499 Autopompa dei Vigili del Fuoco aeroportuale (691 pezzi | € 69,99)

Tra i protagonisti assoluti di questa collezione spicca l'autopompa aeroportuale (set 60499), un colosso da 691 pezzi pensato per domare gli incendi più estremi sulle piste di atterraggio.

Questi mezzi specializzati, progettati nella realtà per affrontare roghi di aerei dove temperature e fiamme raggiungono livelli devastanti, trovano una rappresentazione fedele nel modello LEGO completo di braccio idraulico estensibile, serbatoi d'acqua e luci d'emergenza.

L'ultimo veicolo antincendio aeroportuale visto nella città di mattoncini risale a diversi anni fa, rendendo questo ritorno particolarmente atteso dai collezionisti.

LEGO City 60478 Betoniera (371 pezzi | € 39,99)

Sul fronte dei cantieri edili, la betoniera (set 60478) da 371 pezzi rappresenta una novità significativa per chi ama costruire scenari industriali complessi. Il tamburo rotante funzionante e gli accessori da costruzione permettono di ricreare in modo realistico le operazioni di trasporto e versamento del calcestruzzo.

Per trovare un predecessore di questo veicolo bisogna tornare indietro nel tempo fino al 2013, quando venne commercializzato il set 60018, segno di quanto il design e le tecniche costruttive LEGO si siano evolute in oltre un decennio.

LEGO City 60489 Jet vs. Auto (259 pezzi | € 29,99)

Particolarmente intrigante risulta il set 60489, denominato "Jet vs. Auto", che con i suoi 259 pezzi mette in scena una sfida adrenalinica tra un aereo supersonico e una vettura da corsa. I progettisti LEGO sembrano essersi ispirati a eventi reali del mondo motorsport: undici anni fa, durante una puntata del celebre programma automobilistico britannico Top Gear, Richard Hammond sfidò un caccia Euro Fighter Typhoon della RAF alla guida di una Bugatti Veyron.

Un episodio simile venne riproposto nel 2021 da Bugatti stessa, che organizzò una gara tra un Dassault Rafale della Marina francese e una Bugatti Chiron Sport "Legends of the Sky", versione speciale dedicata ai piloti dell'epoca d'oro dell'aviazione.

LEGO City 60487 Taxi giallo (122 pezzi | € 14,99)

La mobilità urbana quotidiana non viene trascurata, con l'introduzione del taxi giallo (set 60487) da 122 pezzi, che ricorda nell'aspetto il precedente modello Creator 40468 del 2021.

Completo di carrozzeria gialla, insegna luminosa sul tetto e abitacolo dettagliato, questo veicolo aggiunge un tocco di realismo metropolitano alle strade in miniatura.

LEGO City 60479 Cellulare della Polizia (198 pezzi | € 19,99)

Accanto al taxi trova spazio anche il cellulare della polizia (set 60479), un mezzo compatto da 198 pezzi perfetto per inseguimenti veloci, dotato di cabina apribile e vano per il detenuto.

LEGO City 60488 Food Truck delle Patatine (216 pezzi | € 19,99)

Gli amanti del cibo di strada apprezzeranno il food truck delle patatine (set 60488), che con i suoi 216 pezzi si aggiunge alla lunga serie di mezzi dedicati allo street food già presenti nell'universo LEGO City.

Il design richiama quello del furgone degli hamburger dello scorso anno (set 60452), condividendo la caratteristica distintiva del chiosco "scarrabile", ovvero sganciabile dal veicolo principale. La finestra di servizio e la cucina interna accuratamente dettagliata lo rendono perfetto per scenari di socialità urbana.

LEGO City 60485 Hot Rod (81 pezzi | € 9,99)

Per chi preferisce le vetture ad alte prestazioni, la gamma di nuovi set propone un hot rod (set 60485) da 81 pezzi, con il suo design da corsa vecchia scuola caratterizzato da cofano rialzato e spoiler posteriore.

LEGO City 60486 Supercar elettrica (109 pezzi | € 9,99)

Per chi ama le alte prestazioni ma anche l'ambiente, ecco la supercar elettrica (set 60486) da 109 pezzi, che rappresenta il futuro della mobilità sostenibile con profilo aerodinamico, tetto rimovibile e cockpit centrale. Quest'ultima incarna perfettamente l'estetica futuristica delle moderne auto elettriche da prestazioni.

LEGO City 60490 Spazzaneve (263 pezzi | € 24,99)

Le condizioni meteorologiche avverse trovano una risposta nello spazzaneve (set 60490) da 263 pezzi, equipaggiato con lama anteriore mobile e serbatoio di sale posteriore, ideale per ambientazioni invernali.

L'ultimo modello di questo tipo nelle strade di LEGO City risaliva al 2015 (set 60083), e il confronto tra i due veicoli mostra chiaramente l'evoluzione del design e delle tecniche costruttive sviluppate dal marchio danese in oltre un decennio.

LEGO City 60498 Trattore (61 pezzi | € 9,99)

Il settore agricolo viene rappresentato dal trattore (set 60498), che nonostante i soli 61 pezzi offre un livello di dettaglio sorprendente con pneumatici maggiorati posteriori e accessori da coltivazione.

Il design moderno e accurato si distacca completamente dai precedenti modelli come il set 60287, riflettendo l'aspetto dei veri mezzi agricoli contemporanei che lavorano nelle campagne reali.

LEGO City 60500 Furgone LEGO (276 pezzi | € 29,99)

Chiude la rassegna il furgone LEGO (set 60500) da 276 pezzi, un omaggio meta-testuale al brand stesso, pensato per le consegne di scatole e mattoncini in tutta la città. Dotato di vano di carico con portelloni apribili e carrello per il trasporto, include elementi stampati raffiguranti set realmente e attualmente in commercio:

l'escavatore da cantiere

il treno espresso artico

il monster truck blu

il camper delle vacanze

Questo veicolo rappresenta una versione compatta dell'autoarticolato LEGO City commercializzato nel 2024

incarnando il sogno di ogni appassionato: trovare questo furgone davanti alla propria porta quando suona il citofono.