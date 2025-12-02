Il tema LEGO City introduce nel 2025 la Soapbox Race, una competizione di auto senza motore che animerà i diorami cittadini dal prossimo anno.

Il nuovo catalogo presenta set dedicati alla rampa di lancio e alle originali automobiline autocostruite che parteciperanno alla gara.

La Soapbox Race è una sfida che mette alla prova piloti amatoriali al volante di veicoli artigianali, spinti solo dalla forza di gravità e dall'ingegno dei costruttori. I partecipanti devono progettare e realizzare vetture dall'aspetto unico e temerario, per poi lanciarsi in discesa in una gara di velocità e abilità.

Il set principale è il LEGO City 60460 "No Limits: Rampa delle auto da corsa", che riproduce la rampa di partenza con meccanismo di lancio e un'area per i team. Include anche due auto da corsa a tema: una a forma di hot-dog e una di toilette.

Per ampliare il parco veicoli della competizione, LEGO propone due piccoli set aggiuntivi con due automobiline aggiuntive ciascuno. Vediamoli insieme.

Auto-Pizza contro Vigili del Fuoco (60458)

Perfetto per aggiungere alla Soapbox Race di LEGO City altri due concorrenti, il set include i modelli costruibili di una vettura che ricorda una fetta di pizza e di una che riproduce un’autopompa dei Vigili del Fuoco in miniatura.

Auto-Aeroplano contro Letto d'ospedale (60459)

Altra aggiunta imperdibile alla ‘linea di partenza’ della Soapbox Race di LEGO City, il set include due ulteriori vetture da gara: una che riproduce in scala ridotta l’iconico Sopwith Camel, re dei cieli durante la prima guerra mondiale e un’altra che invece ha le fattezze di un letto d’ospedale su ruote, completa di flebo, paziente ingessato e cartella clinica

Questi nuovi set, disponibili dal 1° gennaio 2025, si inseriscono nella tradizione LEGO di creare linee di prodotti espandibili nel tempo, come già avvenuto con la serie LEGO Stuntz. Gli appassionati possono quindi aspettarsi l'arrivo di ulteriori "equipaggi" di piloti e vetture originali per arricchire le proprie gare Soapbox in scala LEGO.

Un po' di storia della Soapbox Race

La Soapbox Race, nota anche come corsa delle autopulman o corse delle cassette di sapone, è una competizione affascinante che affonda le sue radici nella storia dell'automobilismo amatoriale. Questa pratica ha origini negli Stati Uniti degli anni '30, quando i giovani iniziarono a costruire veicoli rudimentali utilizzando parti di scarto, comprese le cassette di legno utilizzate per il trasporto del sapone.

La prima gara ufficiale di Soapbox si tenne nel 1934 a Dayton, Ohio, organizzata da un giornalista locale. Da allora, questa tradizione si è diffusa in tutto il mondo, diventando un'attività ricreativa popolare che unisce creatività, ingegneria e spirito competitivo.

Le Soapbox Race non sono solo una competizione, ma un vero e proprio fenomeno culturale. Molti paesi organizzano eventi annuali, come il famoso "Red Bull Soapbox Race", che attira migliaia di spettatori e partecipanti con le sue vetture stravaganti e percorsi impegnativi.

Una curiosità interessante riguarda i materiali utilizzati per la costruzione delle auto. Mentre in passato si utilizzavano principalmente legno e metallo, oggi i partecipanti sfruttano una vasta gamma di materiali, inclusi plastica, fibra di vetro e persino materiali riciclati, dando vita a creazioni sempre più originali e performanti.

La Soapbox Race è l'incarnazione perfetta dello spirito "fai da te" americano, dove l'ingegno e la creatività trionfano sulla tecnologia avanzata.

Infine, è interessante notare come la Soapbox Race sia diventata anche un veicolo per la sensibilizzazione su temi sociali e ambientali. Molte competizioni moderne incoraggiano l'uso di materiali riciclati e promuovono messaggi di sostenibilità, trasformando così un semplice gioco in un'opportunità di riflessione e azione positiva per il futuro.