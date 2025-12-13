Il mondo dei mattoncini si prepara a celebrare uno degli eventi sportivi più seguiti del pianeta. LEGO ha stretto una partnership ufficiale con la FIFA in vista dei Mondiali di calcio del 2026, e il risultato di questa collaborazione è un set monumentale che riproduce in scala reale il trofeo più ambito del calcio mondiale. Si tratta di una riproduzione fedele della Coppa del Mondo FIFA, realizzata interamente con elementi LEGO e destinata a far parlare tanto gli appassionati di calcio quanto i collezionisti di costruzioni.

Il set 43020 FIFA World Cup Official Trophy sarà disponibile dal primo marzo 2026 e rappresenta il debutto di una nuova linea chiamata LEGO Editions. Questa piattaforma inedita si propone di connettere il pubblico adolescente con le proprie passioni e icone culturali, offrendo modelli da collezione pensati per essere esposti con orgoglio. Secondo quanto comunicato dall'azienda danese, LEGO Editions fungerà da spazio celebrativo per talenti e traguardi significativi, con un approccio che ricorda la linea LEGO Icons ma orientato specificatamente verso i teenager.

La riproduzione in mattoncini richiede 2.842 pezzi per essere completata e sarà venduta a prezzi variabili a seconda del mercato: 199,99 dollari negli Stati Uniti, 159,99 sterline nel Regno Unito, 179,99 euro nell'Unione Europea, e cifre proporzionate in altri paesi tra cui Australia, Canada e Singapore. Dal punto di vista del rapporto qualità-prezzo, il costo per pezzo risulta particolarmente interessante, e molti fan hanno già notato come il set costituisca un'ottima fonte di elementi dorati per altri progetti creativi.

Il trofeo originale che questo set riproduce è in uso dal Mondiale del 1974, dopo che il precedente Jules Rimet Trophy venne rubato nel 1983 senza più essere ritrovato. Una curiosità che circola già tra gli appassionati riguarda la possibilità di ricostruire il modello LEGO trasformandolo nella versione storica del trofeo scomparso, forse attraverso istruzioni alternative che potrebbero apparire su piattaforme come Rebrickable.

All'interno della struttura principale si nasconde un dettaglio particolarmente accattivante: un piccolo campo da calcio estraibile accompagnato da una minifigure che regge una versione in miniatura del trofeo stesso. Questo elemento aggiunge un tocco di giocosità a quello che potrebbe altrimenti sembrare un semplice pezzo da esposizione. Completa la composizione uno sfondo decorato con le cifre "26" realizzate in piastrelle, un chiaro riferimento all'anno del prossimo Mondiale. Per chi non segue il calcio, vale la pena ricordare che la Coppa del Mondo si disputa ogni quattro anni e vede competere le nazionali di tutto il pianeta per il trofeo più prestigioso dello sport.

L'aspetto più intrigante di questo lancio potrebbe però riguardare il futuro della linea LEGO Editions. Negli ultimi anni, l'azienda ha dimostrato sensibilità verso il mondo del calcio femminile con il set Icons of Play del 2023, che celebrava alcune delle principali stelle del calcio femminile dell'epoca. Molti sperano che sotto il nuovo marchio possano arrivare ulteriori set a tema calcistico in scala minifigure, magari con squadre o momenti iconici dei Mondiali.

Nel comunicato ufficiale, LEGO promette di portare "una dimensione ludica" ai Mondiali 2026, con sorprese e opportunità per i fan sia fisiche che digitali. Durante tutto l'anno del torneo, l'azienda ha annunciato il lancio di nuovi prodotti ed esperienze, dai FIFA Fan Festival agli eventi speciali del torneo, garantendo che appassionati di LEGO e tifosi di calcio possano costruire, giocare e condividere l'entusiasmo per quello che molti chiamano ancora "il gioco più bello del mondo".

Le dichiarazioni ufficiali

Julia Goldin, Chief Product & Marketing Officer di LEGO:

Il marchio LEGO ha sempre celebrato il potere della creatività, ispirando persone di tutte le età a connettersi attraverso la gioia della costruzione e del gioco. Collaborare con la Coppa del Mondo FIFA 2026™ rappresenta un’incredibile opportunità per onorare il torneo più iconico del mondo e la passione globale che accende. Il trofeo è un simbolo universale di successo e unità, e ora, attraverso la creatività del mattoncino LEGO, i fan possono sperimentare ovunque l’emozione che suscita – pezzo dopo pezzo – nel vero stile LEGO. Questo segna solo l’inizio della nostra collaborazione e siamo entusiasti di unire famiglie e fan in tutto il mondo nel celebrare il calcio, l’immaginazione e uno dei simboli più leggendari dello sport in un modo completamente nuovo

Romy Gai, Chief Business Officer FIFA:

Siamo lieti di annunciare questa collaborazione rivoluzionaria con il Gruppo LEGO. Il marchio LEGO è uno dei più amati e iconici al mondo quindi unire le forze con loro, per offrire ai fan del calcio in tutto il globo l’opportunità di costruire la propria versione del trofeo più prestigioso dello sport, la Coppa del Mondo FIFA, crea una sinergia perfetta. È la prima volta che il Gruppo LEGO e FIFA collaborano a un progetto di questo tipo e, con l’avvicinarsi della più grande, entusiasmante e inclusiva Coppa del Mondo FIFA di sempre, speriamo che i fan colgano l’occasione per immergersi nello spirito del più grande evento calcistico globale, portando a casa un piccolo pezzo di festa da custodire per sempre.

Roberto Carlos, che ha vinto il trofeo con il Brasile nel 2002:

Vincere la Coppa del Mondo FIFA è stato uno dei momenti più incredibili della mia vita e non dimenticherò mai cosa ho provato alzando quel trofeo. So che non avremmo potuto raggiungerlo senza i nostri incredibili tifosi e ciò che questa Coppa significa per loro. Ora, con il set LEGO, i fan possono creare la propria versione e portare quella magia a casa. Non si tratta solo di costruire un trofeo, ma di condividere l’amore per il calcio con la famiglia e gli amici.

Marco Materazzi, che ha conquistato il trofeo con l’Italia nel 2006: