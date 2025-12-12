Il mondo del Sottosopra irrompe nelle case degli appassionati con un'iniziativa che celebra la conclusione di una delle serie più amate degli ultimi anni.

LEGO e Netflix hanno scelto di commemorare l'ultima stagione di Stranger Things con una riproduzione architettonica che rappresenta uno dei luoghi più inquietanti della narrazione: la dimora maledetta dove tutto ha avuto inizio. Si tratta di un'operazione commerciale importante, che arriva proprio mentre i fan si preparano a dire addio alla banda di Hawkins.

Con i suoi 2.593 pezzi, il modello della Casa dei Creel rappresenta una sfida costruttiva di tutto rispetto per gli appassionati. La struttura si distingue per una caratteristica innovativa nel panorama LEGO: un meccanismo che permette di trasformare completamente l'aspetto dell'edificio, passando dalla facciata gotica alla visione distorta del regno di Vecna. È la prima volta che il marchio danese realizza una costruzione abitativa con questa capacità trasformativa, permettendo di rappresentare fisicamente il passaggio tra dimensioni che caratterizza la serie.

L'interno del modello si articola in sette ambienti distinti, ciascuno carico di riferimenti narrativi. Gli spazi includono le camere di Alice e Henry, il corridoio del piano superiore teatro di eventi soprannaturali, e la Tana Mentale del villain principale, dove l'iconico orologio a pendolo tormenta le vittime con visioni terrificanti. Non mancano i veicoli che hanno accompagnato le avventure del gruppo: l'automobile di Steve Harrington, il furgone della radio WSQK e la bicicletta di Will Byers completano l'ambientazione.

La collezione di personaggi in miniatura costituisce un vero repertorio della serie, con tredici figure che includono protagonisti come Undici, Mike, Lucas, Dustin, Will, Max, oltre a Steve, Nancy, Robin, Jonathan e Holly. Completano il cast Henry Creel nella sua forma umana e la sua trasformazione mostruosa in Vecna.

Ogni dettaglio è stato studiato per evocare momenti specifici delle cinque stagioni, dalla cassetta musicale che salva Max agli schizzi del Mind Flayer realizzati da Henry.

Il lancio commerciale è stato pianificato in concomitanza con gli eventi mediatici della serie. Mentre l'episodio conclusivo andrà in onda la notte di Capodanno alle 2:00, il set sarà disponibile per gli LEGO Insiders dal primo gennaio 2026, con apertura al pubblico generale dal 4 gennaio al prezzo di 279,99 euro. I fratelli Duffer, creatori della serie, sono stati omaggiati con una trasformazione in minifigure animate, protagoniste di un mini-film che debutterà sui canali social ufficiali il 30 dicembre.

» Acquista il set su lego.com

Per incentivare gli acquisti iniziali, chi completerà l'ordine nella prima settimana riceverà gratuitamente un set aggiuntivo dedicato alla stazione radio WSQK, comprensivo delle minifigure di Joyce e Hopper, fino ad esaurimento delle scorte disponibili. L'offerta si inserisce in una strategia più ampia che include anche una collezione BrickHeadz da 584 pezzi con Undici, Max, Holly e un Demogorgone, già disponibile in pre-ordine e pensata per un pubblico a partire dai dieci anni.

I set LEGO Stranger Things del passato

Mentre i fan attendono con trepidazione l'arrivo della casa di Vecna, vale la pena ripercorrere l'evoluzione di come i mattoncini danesi abbiano interpretato l'universo di Hawkins nel corso degli anni, accanto a sorprese provenienti da altri brand che hanno saputo cogliere il fascino della serie Netflix.

L'ingresso nel mondo LEGO dei set dedicati a Stranger Things risale al 2019, quando venne lanciato un prodotto destinato a diventare leggendario tra gli appassionati: il set 75810 dedicato al Sottosopra. Questa creazione da 2.287 pezzi rappresentava molto più di una semplice ricostruzione architettonica: incarnava l'essenza stessa della serie, con la casa della famiglia Byers costruita in modo tale da poter essere letteralmente capovolta per rivelare la sua versione del mondo parallelo, oscura e inquietante. Insieme alle minifigure dei protagonisti, il set includeva anche la prima versione in mattoncini del terrificante Demogorgone, rendendo questa release ormai fuori produzione un vero Santo Graal per i collezionisti.

Ma l'approccio di LEGO alla serie dei fratelli Duffer non si è limitato ai grandi modelli architettonici. La linea BrickHeadz, che trasforma personaggi celebri in versioni squadrate e stilizzate dal fascino retrò, ha dedicato diversi set ai protagonisti di Hawkins.

Due doppi pack hanno segnato questa collaborazione: il 40549 che accoppiava Undici al Demogorgone, catturando lo scontro iconico della prima stagione, e il 40801 che celebrava il quartetto originale di amici con Mike, Dustin, Lucas e Will nei loro look anni Ottanta.

L'offerta si arricchisce ulteriormente con il nuovo BrickHeadz 40879, già disponibile in pre-ordine, che amplia la galleria dei personaggi includendo Undici, Max, Holly e una nuova interpretazione del mostruoso abitante del Sottosopra. Questa continua espansione dimostra come LEGO consideri Stranger Things non una semplice licenza temporanea, ma un tema destinato a consolidarsi nel catalogo.

E la concorrenza?

Parallelamente all'universo dei mattoncini, altri giganti del settore giocattoli hanno voluto la loro fetta di Hawkins. Mattel Creations ha scelto di celebrare la serie attraverso la sua prestigiosa linea Hot Wheels Premium Pop Culture, realizzando una replica in scala 1:64 della BMW 733i del 1983, l'automobile che nella serie viene guidata da Steve Harrington. Questo modellino rappresenta un approccio completamente diverso al collezionismo legato alla serie Netflix.

Il die-cast della BMW presenta caratteristiche tecniche che lo elevano ben oltre il semplice giocattolo: corpo e telaio interamente in metallo garantiscono quella sensazione di solidità tipica delle produzioni premium, mentre le ruote RealRiders con pneumatici in vera gomma aggiungono un tocco di autenticità. Ogni dettaglio è stato curato per rispecchiare fedelmente il veicolo visto sullo schermo, e la confezione stessa diventa un elemento da esporre, con grafiche appositamente studiate per aumentare il valore collezionistico del pezzo.

Questa diversificazione nell'offerta collezionistica dimostra come Stranger Things sia riuscita a trascendere i confini della semplice serie televisiva per diventare un fenomeno culturale capace di ispirare prodotti destinati a pubblici diversi. Che si tratti di costruire mattoncino dopo mattoncino la dimensione parallela del Sottosopra o di aggiungere alla propria collezione di modellini l'iconica berlina tedesca degli anni Ottanta, i fan della serie hanno ormai a disposizione un'ampia gamma di modalità per celebrare la loro passione per le avventure di Undici e dei suoi amici.